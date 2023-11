MotoGP | Dall'Igna: "Per Ducati è meglio se vince Bagnaia, io sono equidistante"

Quella di Valencia è una vigilia particolare per Gigi Dall'Igna. Il Direttore Generale di Ducati Corse sa già che sarà una delle sue moto a vincere il titolo della MotoGP domenica, ma questo non vuol dire che non ci sia tensione in vista dell'ultimo duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, arrivati in Spagna separati da 21 punti sui 37 punti in palio al Ricardo Tormo.

L'ingegnere veneto ha fatto il punto della situazione in un'intervista concessa a La Repubblica, nella quale non si è nascosto, spiegando che chiaramente per il marchio di Borgo Panigale sarebbe meglio che ad imporsi sia il pilota del team ufficiale, ma che garantirà un duello equo tra i due contendenti.

"Per Ducati è sicuramente meglio se vince Pecco: i nostri sponsor sono importanti, siamo legati da tante stagione e c'è un rapporto fortissimo. Ma se metto da parte gli affari e penso all'aspetto umano, allora sono equidistante: abbiamo due bravi ragazzi sotto contratto con noi", ha detto Dall'Igna.

Il grande capo del reparto corse della Rossa poi ha passato in rassegna i punti di forza dei suoi due assi: "Martin è decisamente esplosivo, istintivo. Bagnaia invece è calma, logica, preparazione, metodo. Alla fine è sempre il miglior compromesso che vince, bisogna capire quando è il momento per essere istintivi e quando per essere metodici. Se quei due si studiassero, imparando uno dall'altro, sarebbero imbattibili".

Photo by: Dorna Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Appena archiviato il Mondiale, si inizierà subito a pensare al 2024, perché martedì prossimo ci sarà il primo test in vista della prossima stagione. E gli occhi saranno tutti puntati sul box del Gresini Racing, per il debutto di Marc Marquez in sella alla Desmosedici GP. Un campione di indiscusso talento, che però potrebbe anche incrinare il grande equilibrio trovato in Ducati.

"Ducati non lo voleva. E' il Gresini Racing che ha colto l'opportunità e li capisco: avere un otto volte campione del mondo per una squadra privata significa visibilità, la possibilità di trovare sponsor ed una grande soddisfazione sportiva per chi ci mette tanta passione", ha detto Gigi.

Che però poi ha aggiunto: "Dovremo essere bravi a gestire una situazione un po' più complicata. Ma siamo abituati a questo tipo di problematiche, perché abbiamo due piloti che si giocano il Mondiale. Non mi preoccupa se Marc conoscerà i nostri segreti, sono più inquieto quando un nostro ingegnere viene messo sotto contratto da un'altra Casa", ha concluso.