MotoGP | Dall’Igna: “L’errore dei giapponesi? Ascoltare solo il top rider”

Otto Ducati nelle prime dieci posizioni, una tripletta nella gara lunga e due vittorie arrivate in maniera dominante. I numeri del Sachsenring sono da capogiro, ma rappresentano solo la punta dell’iceberg. La Rossa di Borgo Panigale possiede l’egemonia sulla MotoGP attuale, con Pecco Bagnaia campione in carica e leader della classifica, ma questa Desmosedici è incredibile nelle mani di ogni pilota che la guida.

Il segreto? Lo svela Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse e uomo che ha portato la Rossa al successo con un grande lavoro. Si potrebbe quasi dire che l’ingegnere veneto sia un po’ l’Adrian Newey della MotoGP, visti anche i suoi precedenti (vincenti) in Aprilia. In un’intervista ai colleghi de La Stampa, non smentisce chi paragona la Ducati alla Red Bull attuale: “In questo momento effettivamente stiamo un po’ giocando quel ruolo. All’epoca di Aprilia la concorrenza era minore, c’era solo la Honda. Adesso ci sono tanti rivali, quindi bisogna sentire soddisfazione per quello che stiamo facendo”.

“Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi, perché ottenere risultati del genere non è normale. Capite pochissime volte, soprattutto in una categoria così competitiva come è la MotoGP. Il merito di risultati così fuori dal comune è di tutti: piloti, team, persone a casa e staff Ducati in pista. Stanno giocando tutti al meglio, da campioni”, prosegue Dall’Igna, che elogia il grande lavoro portato avanti da tutti gli uomini e le donne di Borgo Panigale, impegnati su doppio fronte per potersi confermare sia in MotoGP che in Superbike, come già avvenuto in maniera storica lo scorso anno.

Il dominio Ducati fa da contrasto alla crisi dei marchi giapponesi, che fino agli ultimi anni si sono imposti in maniera incontrastata. Prima Yamaha con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, poi Honda con Casey Stoner e Marc Marquez, per poi passare a Suzuki con Joan Mir. Ognuna di queste squadre sta vivendo un periodo di grandi difficoltà, prima fra tutti la Casa di Hamamatsu, che al termine dello scorso anno ha deciso di abbandonare la MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

C’è poi Yamaha, che ha solo due moto in pista e i due portacolori Fabio Quartararo e Franco Morbidelli faticano a trovare risultati soddisfacenti. Infine c’è Honda, che senza Marc Marquez sembra aver perso la rotta ormai già dal 2020, quando il pluricampione del mondo si infortunò al braccio in quell’ormai famosa gara di Jerez.

“Il loro errore strategico è stato quello di seguire un pilota solo, di basare lo sviluppo sui risultati e sulle sensazioni del pilota di punta del marchio, quindi Fabio Quartararo per Yamaha e Marc Marquez per Honda. Spesso quello che ti dice il campione non rispecchia la verità, perché il suo talento copre i problemi della moto. Paradossalmente, per sviluppare bene un progetto, bisogna ascoltare tutte le voci di tutti i piloti”. L’analisi di Dall’Igna è molto chiara, precisa…se vogliamo banale, ma non scontata. Già, perché a quanto pare la strategia messa in atto da Ducati si è rivelata vincente, al contrario di quella nipponica, come confermano i risultati.

Risultati che parlano chiaro: Ducati sta dominando con ben quattro piloti nelle prime quattro posizioni nella classifica generale. Bagnaia è però un leader che non può stare troppo tranquillo, adagiarsi non è nei suoi piani, ma deve guardarsi le spalle da avversari tosti e determinati a restare molto vicini. Jorge Martin è a soli 16 punti e Ducati lascerà i suoi piloti liberi di lottare, come sostiene Dall’Igna: “Io voglio bene a tutti i miei piloti e mi piacerebbe che avessero tutti le soddisfazioni che meritano. Però è chiaro che a fine anno sarà campione solo uno. L’importante è che la sfida tra di loro sia corretta e leale, questa è la cosa che maggiormente mi interessa”.

“Se un nostro pilota si giocherà il titolo contro un avversario di un’altra marca, proveremo a fare il possibile per aiutarlo. Se invece arriveremo a fine anno con una situazione simile a quella attuale (quattro piloti Ducati davanti a tutti, ndr), ognuno dei piloti Ducati sarà libero di giocare le proprie carte”, conclude Dall’Igna parlando della strategia attuata da Borgo Panigale.