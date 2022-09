MotoGP | Dall'Igna: "5 punti in più erano utili, ma Enea merita la vittoria"

Il Gran Premio d'Aragon ha regalato un'altra domenica trionfale alla Ducati. Al Motorland è arrivata la decima vittoria stagionale, la quinta consecutiva. Un risultato che ha permesso alla Casa di Borgo Panigale di chiudere i giochi con larghissimo anticipo nella classifica Costruttori.

Per la Rossa si tratta del terzo titolo Costruttori consecutivo, che certifica lo status della Desmosedici GP di miglior moto dello schieramento di partenza della MotoGP. Questo filotto di successi, però, ha reso concreta la possibilità di riportare alle porte di Bologna anche quel titolo piloti che manca ormai dal 2007, dall'era di Casey Stoner.

Complice il ritiro di Fabio Quartararo, eliminato quasi subito da un contatto con il rientrante Marc Marquez, Pecco Bagnaia è riuscito a ridurre a soli 10 punti il suo distacco. Tuttavia, il gap avrebbe potuto anche essere di appena cinque se il piemontese non fosse stato superato proprio all'ultimo giro dall'altra Ducati di Enea Bastianini.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I due italiani il prossimo anno saranno compagni di squadra nel team ufficiali e si sono contesi la vittoria in volata sia a Misano che ad Aragon. Per la Ducati però non è ancora il momento di ricorrere agli ordini di scuderia, come ha confermato il Direttore Generale del reparto corse Gigi Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Devo dire che hanno dato spettacolo. Enea mi sembrava più in difficoltà con il posteriore, invece ha fatto un gran bel sorpasso. Ovviamente sarebbe stato meglio portare a casa cinque punti in più per il titolo piloti, però credo che sia stata una bellissima giornata per Ducati: abbiamo recuperato 20 punti su Quartarato, con 10 punti da recuperare in cinque gare. Io sono soddisfatto per le prestazioni dei miei piloti e delle nostre moto", ha detto Dall'Igna.

"Dico sempre che i piloti sono i miei principali collaboratori ed ai collaboratori si deve chiedere sempre cose che possano accettare di fare. Non credo sia ancora arrivato il momento di fare certe scelte. Probabilmente più avanti, se ce ne dovesse essere bisogno, credo che bisognerà farlo. Però credo che Enea abbia fatto una grande gara e che si merita questa vittoria", ha aggiunto.