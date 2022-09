MotoGP | Dal 2023 sarà disputato il GP del Kazakistan

In MotoGP il momento della stagione è particolarmente bollente. Non solo per ciò che concerne la lotta al titolo iridato tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargaro, ma anche per il futuro del calendario della massima categoria a 2 ruote.

Questa mattina, infatti, la Dorna ha annunciato di aver sottoscritto un contratto quinquennale con il Kazakistan. La nuova località ospiterà un gran premio a partire dalla prossima stagione.

La pista scelta per ospitare la MotoGP è il Sokol International Racetrack, tracciato che sorge nel mezzo della campagna del Kazakistan.

Il calendario della MotoGP è così destinato ad ampliarsi ulteriormente, andando oltre le 20 gare previste per quest'anno.

Non è un caso che nel corso degli ultimi giorni Dorna Sports abbia annunciato il progetto di un gran premio in India e sia stato stipulato un memorandum d'intesa per portare la MotoGP in Arabia Saudita nei prossimi anni.

Questo il comunicato ufficiale diramato da Dorna Sports questa mattina: "Il Campionato del Mondo FIM MotoGP sta arrivando in Kazakistan!".

"Il 2023 segna l'inizio di un nuovo accordo quinquennale che vede la MotoGP approdare in una nuova regione del mondo, con l'ingresso in calendario dello splendido Sokol International Racetrack".

"Situato appena fuori dalla più grande città del Kazakistan, Almaty, Sokol è un nuovissimo complesso motoristico costruito nel cuore dell'Asia Centrale".

"La regione sarà un nuovo pitstop per la MotoGP, mentre lo sport continua a espandersi in tutto il mondo, coinvolgendo nuovi mercati e fanbase".

"Il Kazakistan diventerà anche il 30° Paese a ospitare un Gran Premio di motociclismo dal 1949, un numero perfetto per celebrare la storia in continua espansione del primo Campionato del Mondo di motociclismo, e l'Autodromo Internazionale di Sokol sarà il 74° luogo a ospitare un Gran Premio della classe regina".

Il calendario completo 2023 sarà reso noto più avanti nella stagione, ma è certo che inizierà il 26 marzo 2023 in Portogallo. Il Qatar, luogo che tradizionalmente apre la stagione, è stato spostato più avanti per permettere agli addetti ai lavori di terminare gli ammodernamenti richiesti al tracciato di Losail.

La pista del Kazakistan per la stagione 2023 del MotoGP Photo by: MotoGP