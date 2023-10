MotoGP | Da Top Gun a…Batman! Vinales spiega la maschera a Mandalika

Con la caduta di Jorge Martín mentre era al comando del GP d'Indonesia, Maverick Viñales ha ereditato la testa della gara e sembrava avviato a entrare nella storia come primo pilota a vincere con tre marche diverse.Tuttavia, con una diversa scelta di pneumatici, alla fine si è piegato a Pecco Bagnaia, che ha trionfato passando sul traguardo con soli tre decimi di vantaggio. Così, il catalano si è dovuto accontentare di tenere dietro Fabio Quartararo mentre lottava per il secondo posto.

Nonostante l'amaro in bocca per aver visto sfuggire ancora una volta la sua prima vittoria con l'Aprilia, il pilota delle Roses ha sorpreso tutti salendo sul podio del circuito di Mandalika con maschera e mantello di Batman. In seguito, interrogato sui festeggiamenti, ha spiegato: "È stata una scommessa!”.

"L'ho fatto con uno dei meccanici di Aleix, che mi ha detto in spagnolo qualcosa del tipo 'non hai le palle per vestirti da Batman', come se non avessi il coraggio di andare sul podio vestito da Batman", ha detto Maverick Viñales. "Ho risposto 'no no, certo che lo farò'. La cosa più importante è che questo dimostra la perfetta sintonia della squadra, è fantastico", ha concluso.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questa idea, trasformata in scommessa, è emersa giovedì a Mandalika. Il team MotoGP ha contattato Aprilia Indonesia per aiutarli a trovare il mantello e la maschera di Batman, anche se non è stato facile a causa dei tempi stretti. Hanno mobilitato aiuti a Jakarta, Bali e Mataram, ma hanno ottenuto solo la maschera. Per quanto riguarda la mantellina, è stato necessario prenderne una nera e cucirvi il logo di Batman per poterla consegnare il sabato del gran premio. Viñales l'ha indossata domenica, perché il giorno prima era arrivato quarto nella gara sprint.

Naturalmente, non era la prima volta che un pilota saliva sul podio in costume. Infatti, Valentino Rossi è stato forse il più attivo in termini di festeggiamenti, travestendosi da vari personaggi. L'italiano è ricordato per esempio per la sua parrucca afro a Valencia 2003, o per l'iconica celebrazione di Biancaneve e i sette nani dopo il suo settimo titolo.

Sulla gara in sé, Viñales ha detto: "Negli ultimi 10 giri ho cercato di non distruggere la gomma posteriore, ma di tenere Fabio dietro, frenando molto tardi. In pratica ho lasciato tutto all'ultimo giro. Onestamente ho fatto un ottimo ultimo giro, in 31,5 credo, uno dei miei migliori giri. Quindi ho cercato di essere preciso e di guidare bene alla fine della gara".

Dopo i tre secondi posti ottenuti finora nel 2023, Viñales avrà un'altra occasione per vincere finalmente con l'Aprilia, a partire dal prossimo fine settimana nel GP d'Australia: "Naturalmente, voglio davvero vincere. Il successo arriverà, penso che sia solo una questione di tempo prima di farlo. Dobbiamo solo continuare a lavorare, mettere insieme una serie di fine settimana buoni e arriverà. Sono assolutamente sicuro”. Quando avverrà, ci sarà una celebrazione speciale? Quale maschera vedremo? Chissà…