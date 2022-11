MotoGP | CryptoDATA diventa azionista del team RNF nel 2023

In un evento che ha avuto luogo nel paddock di Valencia, la squadra di Razlan Razali ha reso ufficiale la collaborazione con CryptoDATA. L’azienda con sede in Romania, non solo diventerà lo sponsor principale del team RNF, ma ne acquisirà il controllo, diventando azionista maggioritaria.

Dal prossimo anno, RNF correrà con moto Aprilia dopo quattro anni in cui ha corso con Yamaha ma i risultati sono stati altalenanti e senza crescita. Il punto più alto è stato raggiunto nel 2020, quando Franco Morbidelli ha conquistato la seconda posizione nel campionato. Il cambio di moto nel 2023 arriverà insieme a una nuova coppia di piloti, che sarà formata da Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Sebbene il nome possa trarre in inganno, CryptoDATA non opera nel settore finanziario o delle criptovalute, ma si dedica alla tecnologia, allo sviluppo di hardware e software, con particolare attenzione alla sicurezza informatica. Si dà il caso che questo marchio sia già diventato lo sponsor principale del Gran Premio d'Austria. Sebbene la tabella di marcia prevede una prima fase di tre anni, fino al 2026, Razali ci ha tenuto a sottolineare che la partnership è aperta.

Una delle condizioni per la conclusione dell'accordo era che il dirigente malese rimanesse al timone delle operazioni della squadra. "In qualità di rappresentanti di CryptoDATA, ci occuperemo della gestione strategica dell'attività e lavoreremo per dare stabilità e rafforzare ulteriormente la posizione del team nella MotoGP", ha dichiarato Bogdan Maruntis, fondatore di CryptoDATA.