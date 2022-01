MotoGP | Crutchlow rinnova come collaudatore Yamaha fino al 2023

Attraverso i suoi account sui social media, la Yamaha ha annunciato che Cal Crutchlow continuerà a svolgere il ruolo di test rider per la Casa di Iwata anche nelle stagioni 2022 e 2023.

Il 36enne britannico si è ritirato al termine della stagione 2020 e a metà novembre dello stesso anno è stato confermato come collaudatore dalla Yamaha, con un contratto che scadeva alla fine della stagione 2021.

La Yamaha ha approfittato dell'inizio dei test pre-stagionali a Sepang, dove da lunedì a mercoledì gireranno i rookie, i collaudatore e le squadre che dispongono delle concessioni (Aprilia), per chiudere il rinnovo con il pilota britannico, che nella prima giornata, che si è chiusa con l'esordiente Raul Fernandez al comando, non è sceso in pista.

"Sono felice di trascorrere i prossimi due anni con il team Monster Energy Yamaha MotoGP come loro collaudatore ufficiale. Penso che abbia senso per tutte le parti coinvolte continuare il nostro buon rapporto di lavoro. Ci metterò di nuovo il 100%", ha detto Crutchlow dopo l'accordo.

Per la Yamaha, che svelerà ufficialmente il team 2022 il 4 febbraio, migliorare il prototipo 2022 è fondamentale in quanto il campione in carica Fabio Quartararo è ancora in attesa di capire il vero potenziale della moto prima di pensare al rinnovo del suo contratto, che scade alla fine della stagione corrente.