MotoGP | Crutchlow: "Non ho mai visto la Yamaha lavorare così duramente"

Prima della stagione appena conclusa, la Yamaha è stata costretta ad accantonare il motore previsto per il 2022 per problemi di affidabilità, e questo significa che ha dovuto correre con un motore con una potenza simile a quella della sua MotoGP del 2021.

Questo, oltre ad evidenti problemi di trazione, ha portato ad una stagione difficile per tutti i piloti Yamaha, con Franco Morbidelli, Darryn Binder, Andrea Dovizioso e Crutchlow, che ha sostituito il forlivese alla RNF Racing per le ultime sei gare, che hanno ottenuto solo 79 punti in totale rispetto ai 248 del solo Fabio Quartararo.

La Yamaha è stata l'unica casa costruttrice, oltre alla Suzuki, ad aver portato un solo pilota sul podio nel 2022, con Quartararo che ha vinto tre volte - due in meno rispetto al 2021 - e non è riuscito a difendere la sua corona di campione, inchinandosi a Pecco Bagnaia ed alla Ducati.

Il panorama della MotoGP si è modificato nel 2022, con i costruttori europei che hanno preso il posto dei giapponesi come marchi dominanti.

Di conseguenza, le metodologie di lavoro dei costruttori giapponesi sono state criticate nel 2022, anche se la Yamaha ha lavorato con l'ex motorista Formula 1 Luca Marmorini per aiutare lo sviluppo della sua moto 2023.

Crutchlow, che è stato una figura chiave per lo sviluppo della Honda durante la sua parentesi nel Team LCR, dal 2015 fino al suo ritiro nel 2020, afferma che la Yamaha ha "davvero alzato il tiro" nel modo in cui ha lavorato quest'anno.

"La Yamaha, no, non l'ho mai vista lavorare così duramente", ha detto Crutchlow in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com. "E stanno lavorando sodo. Anche l'anno scorso hanno lavorato sodo con i test".

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hanno davvero alzato il tiro, ed è bello da vedere perché ho parlato con Fabio nei due giorni di test (a Jerez prima del GP di Valencia) e gli ho detto cosa stiamo provando".

"E lui mi ha detto: 'Almeno stanno portando qualcosa, che funzioni o meno'. Ed è vero, almeno hanno voglia di provare. Che funzionino o meno, non importa".

"Dovremo valutare se queste cose funzionano o meno, ma stanno lavorando molto, molto duramente e questo è sempre positivo".

Crutchlow ha espresso giudizi positivi sull'ultima versione del motore Yamaha 2023 quando lo ha provato a Jerez prima del GP di Valencia.

Tuttavia, nel test post-gara a Valencia il martedì successivo al Gran Premio, Quartararo e il compagno di squadra Franco Morbidelli sono rimasti perplessi e "delusi" dal fatto che il nuovo motore non sembra produrre più potenza.

Dopo aver testato la prima versione di questo motore a Misano, nei test di settembre, Quartararo era parso invece molto più ottimista riguardo al motore.