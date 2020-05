MotoGP, Crutchlow: “Miller ha il talento per battere Marquez”

Jack Miller è il pilota di cui si è più discusso nell’ultima settimana: l’australiano infatti è stato promosso nel team ufficiale Ducati a partire dal 2021 e la Casa di Borgo Panigale lo ha reso noto proprio nei giorni scorsi. Miller, che fino alla fine del 2020 vestirà i colori Pramac, salirà in sella alla Desmosedici GP riportando alla mente l’epoca australiana, quando Casey Stoner vinse l’ultimo titolo Ducati, nel 2007.

Non è ancora noto chi sarà il suo compagno di squadra, il rinnovo di Andrea Dovizioso stenta ad arrivare per questioni economiche, mentre Danilo Petrucci sembra sempre più lontano da Ducati. Eppure c’è chi non ha dubbi sul fatto che Miller potrà farsi valere da subito sia all’interno della squadra sia con i risultati in pista. Cal Crutchlow infatti, in un video per la pagina Facebook Australian Motorcycle Grand Prix, ritiene che il suo collega ed amico possa ottenere grandi risultati e ribaltare un equilibrio che ora pende tutto dalla parte di Marc Marquez.

Secondo il pilota LCR, ‘Jackass’ è l’unico pilota della griglia che può interrompere l’egemonia del portacolori HRC: “Jack Miller è uno dei pochi piloti qui che ha il talento per battere Marc Marquez in una stagione. Ha talento sulla moto, ce l’ha senza dubbio. Credo che non sia da meno di altri piloti in campionato e lo vedo in grado di poter compiere quel passo in avanti che lo porterà a lottare con Marc nei prossimi anni. È il pilota giusto per farlo e credo che possa farcela. Quando mi ritirerò lo seguirò, anche se questo dipenderà da lui, se mi vorrà o meno”.

“È una grande cosa per l’Australia – prosegue Crutchlow – nessun pilota è più salito sul podio dall’epoca di Casey Stoner, che andava regolarmente a podio. Ora anche Jack può farlo. È riuscito a conquistarne uno nel suo gran premio di casa, è un risultato incredibile nella carriera di qualsiasi pilota. Jack è giovane abbastanza per apprezzarlo e penso che continuerà così”.

Quest’anno la MotoGP dovrà fare a meno del Gran Premio d’Australia, cancellato nei giorni scorsi insieme all’appuntamento di Silverstone. Ma a partire dal 2021, in condizioni normali, la classe regina tornerà a Phillip Island e Miller arriverà al suo appuntamento di casa da pilota ufficiale, forte anche del podio ottenuto nel 2019.