MotoGP | Ecco cosa deteminerà il nome del secondo pilota ufficiale Ducati

Se consideriamo che tutti e tre i candidati hanno buone argomentazione sportive per indossare la tuta rossa nel 2025, gli elementi precedenti sono probabilmente meno evidenti della velocità, ma non meno importanti per il marchio di Borgo Panigale. Ducati è immersa in un processo di contenimento dei costi imposto da Audi, l'azienda a cui appartiene.

Questo contesto di "austerity" ha portato i dirigenti della casa italiana a dover definire le proprie priorità, con il rinnovo di Pecco Bagnaia come obiettivo più immediato. Risolto il futuro del due volte campione del mondo, i prossimi due faldoni da smistare sono la selezione del resto dei piloti che correranno sotto contratto factory, con particolare attenzione a colui che dovrebbe diventare il vicino di box del torinese, e la configurazione dei team satellite.

Bastianini, Martin e Marquez stanno attraversando momenti diversi delle rispettive carriere, e questo li porta a valutare in modo diverso a seconda delle cose. Bestia, sulla carta quello più svantaggiato, sta disputando la sua seconda stagione nel box factory e, per un motivo o per l'altro, non è stato all'altezza delle aspettative della Ducati, che ha optato per lui al posto di Martin due anni fa. Il #23 si è già mosso e l'Aprilia sarebbe felice di accoglierlo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il madrileno, dal canto suo, ha già chiarito che correrà nel team factory o andrà via. Il leader del campionato considera concluso il suo tempo alla Pramac e ritiene di meritare un posto in una struttura ufficiale. Dopo la delusione di due anni fa, il secondo posto dello scorso anno e aver iniziato questo Mondiale meglio di chiunque altro, Martin non sa cos'altro fare per far sì che la Ducati opti per lui. E poi c'è Márquez con tutto quello che può portare, sia in termini di pista che di media. Le prestazioni sportive saranno la chiave per sapere chi finirà accanto a Bagnaia, ma non sarà l'unico.

"Stiamo cercando di fornire a tutti i piloti il miglior materiale possibile per metterli nella migliore condizione mentale per le prossime gare, che sono cruciali per loro e per la nostra scelta. Tuttavia, comunque vada, dovremo lasciare fuori alcuni piloti importanti. Mi tremano le gambe solo al pensiero di dover prendere questa decisione", ha commentato Dall'Igna domenica da Jerez, dove Bagnaia e Márquez hanno dato vita a un duello esplosivo per la vittoria - vinto dal primo - e dove Martín è caduto mentre era in testa al gruppo.

Oggi in Ducati quasi tutte le decisioni importanti passano attraverso Dall'Igna insieme a Claudio Domenicali, amministratore delegato dell'azienda. Sia negli uffici del team bolognese, sia nel box, c'è la convinzione che l'ingegnere sia molto eccitato all'idea di vedere Marquez vestito di rosso. L'anno scorso, la Ducati ha ripetuto più volte di non essere minimamente interessata al pilota numero 93. Tuttavia, se il pilota di Cervera guida una Desmosedici Gresini, è perché Dall'Igna ha dato il via libera all'operazione. Proprio per questo motivo, la volontà individuale del genio veneto gioca un ruolo decisivo nel gioco delle sedie che va avanti ormai da tempo. Ma c'è di più.

Sarà fondamentale anche la politica di contenimento degli investimenti, al punto da poter eliminare alcuni dei candidati. "Uno dei miei compiti principali è cercare di ridurre un po' gli investimenti, sia per quanto riguarda i piloti che la gestione dei team satellite. In passato abbiamo speso troppo, e ora le cose cambieranno", ha commentato Mauro Grassilli, direttore sportivo della Ducati dal 2024, in una conversazione con Motorsport.com.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Se capiamo che il marchio italiano ha fissato per Bagnaia uno stipendio base di circa sei milioni di euro all'anno, la quantità di denaro che gli rimane per accontentare il suo compagno di squadra è, logicamente, notevolmente inferiore. In questo momento, chi è più condizionato è Martin, visto che le condizioni negoziate all'epoca (2022), più quelle che si è guadagnato con i risultati, lo pongono come uno dei piloti meglio pagati in griglia, con una cifra intorno ai tre milioni e mezzo a stagione.

Nel caso in cui la Ducati decidesse di ingaggiarlo, c'è il sospetto che potrebbe addirittura offrirgli un contratto con uno stipendio base inferiore a quello che gli spetterebbe nel 2024, una riduzione difficile da digerire per il pilota numero 89, che ritiene di dimostrare di essere nel momento migliore della sua carriera.

Su questa linea, il fattore economico sarebbe meno compromettente per Márquez, che nel corso della sua vita ha accumulato più soldi di tutti i suoi colleghi, e che si è posto l'obiettivo di indossare la tuta rossa. "Il piano sta funzionando bene per me. Quando raggiungi dei risultati, le fabbriche ti contattano. Ci sono già stati dei colloqui. Sono abbastanza chiaro su ciò che voglio, ma la cosa positiva è che non ho una sola alternativa", ha detto il pluricampione, che è tornato sul podio in una gara asciutta a Jerez un anno e mezzo dopo l’ultima volta.

Márquez sostiene di aver completato il suo adattamento alla Demosedici, un'impressione convalidata dalle derapate che ha preso nelle ultime gare. Ad Austin è caduto mentre era in testa alla gara, come sabato scorso, prima di un incredibile scambio di sorpassi con il campione in carica fino all'ultima curva dell'ultimo giro di domenica.

Marc Márquez se va a la graba mientras Jorge Martín sigue adelante en la sprint de Jerez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Se capiamo che il pilota di Gresini ha già riacquistato la velocità che gli mancava nell'ultimo periodo alla Honda e che ha ancora più forza di attrazione di chiunque altro. Dunque, è logico pensare che sia diventato la principale minaccia per Martin in quel mini-campionato che, in linea di massima, si concluderà al Mugello, tappa in cui la Ducati ha detto che si farà valere. Con Márquez, però, c'è una questione non secondaria, legata ai compagni di viaggio che lo seguono.

Il catalano è una delle principali icone della Red Bull, mentre la Ducati, in tutti i suoi reparti corsa, è sponsorizzata da Monster. Anche se non sarebbe la prima volta che un atleta cambia cappello per motivi di convenienza, in questo caso sarebbe davvero eclatante visto il ruolo significativo che il marchio del toro rosso ha avuto nella vita sportiva del pilota.

Motorsport.com gli ha chiesto direttamente in che misura il suo legame con la Red Bull sarebbe un ostacolo al suo ingresso nel team Ducati ufficiale, e la sua risposta suggerisce che non ci penserebbe due volte: "Spero che arrivi il momento in cui posso avere la possibilità di firmare per il team ufficiale. Se ciò accadrà, si tratterà di parlarne e di valutare le diverse opzioni.