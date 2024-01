MotoGP | Conferme e prime volte: i vincitori nella stagione 2023

Durante la stagione 2023 del MotoGP, 15 piloti sono saliti sul podio nei 20 Gran Premi in calendario, un record eguagliato rispetto alle stagioni 2020 e 2021. Otto piloti si sono divisi le vittorie e, per la prima volta dalla creazione del campionato nel 1949, nessun pilota è riuscito a vincere due volte di seguito.

Contando solo le gare principali, le uniche ufficialmente incluse nelle statistiche, tre piloti hanno vinto per la prima volta: Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco. Nella gara sprint, 13 piloti si sono spartiti le medaglie, con sei vincitori diversi. Il maggior numero di vittorie è andato a Jorge Martín (9), che ha anche ottenuto anche il più alto numero di presenze nei primi tre posti (14 volte, contro le 13 di Pecco Bagnaia).

Per quanto riguarda i costruttori, ecco i risultati in numeri: la Ducati ha ottenuto 17 vittorie su 20 Gran Premi e ha piazzato 43 piloti sul podio; la tendenza è stata molto simile nelle gare sprint, con 16 vittorie e 40 medaglie su 19 eventi. Oltre al dominio del costruttore italiano, tutti gli altri marchi hanno ottenuto almeno un premio: KTM e Aprilia hanno vinto nella gara sprint, Honda e Aprilia hanno conquistato le vittorie nei Gran Premi, mentre Yamaha si è piazzata nella top 3 in due occasioni.

Il palmarès dei Gran Premi MotoGP 2023