MotoGP | Conferenza stampa speciale per l'addio di Rossi a Valencia

Il nove volte campione del mondo ha annunciato il 5 agosto in Austria che si ritirerà dalla MotoGP alla fine della stagione 2021, quindi dopo il Gran Premio della Comunità Valenciana di questo fine settimana. A quel punto quindi gli restavano nove round per dire addio a tutti quei tifosi che lo hanno sostenuto incondizionatamente lungo le sue 26 stagioni nel Mondiale.

Tre mesi dopo, quel momento è arrivato. Rossi parteciperà alla sua ultima gara in MotoGP questa domenica a Valencia e alla fine appenderà il casco al chiodo per sempre. All'età di 42 anni, il pesarese farà il passaggio dalle due alle quattro ruote, impegnandosi nelle competizioni GT. Cosa che gli permetterà anche di godersi la paternità, visto che tra qualche mese nascerà la sua prima figlia.

L'ultimo weekend di Valentino Rossi come pilota di moto inizierà con una conferenza stampa speciale giovedì 11, come Dorna aveva già fatto con Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo quando si sono ritirati. Il #46 non è stato inserito nella solita conferenza che si terrà alle 17 presso il circuito Ricardo Tormo, alle quale parteciperanno invece Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Jack Miller ed Alex Marquez.

Un'ora prima, alle 16, ci sarà questa conferenza stampa speciale in cui Rossi avrà modo di parlare con i media prima del suo ultimo Gran Premio.

Valentino concluderà la sua carriera al termine della sua peggior stagione nel Mondiale. Se non riuscirà a rimediare a Valencia, chiuderà per la prima volta senza salire sul podio, lasciando il totale a quota 235 (199 in MotoGP), con ben 115 vittorie, che gli sono fruttate un titolo in 125cc (1997), uno in 250cc (1999) e sette nella classe regina (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009).

Nel 2021, con la Petronas SRT Yamaha, al momento occupa il 20° posto nel Mondiale, con un ottavo posto ottenuto al Red Bull Ring come miglior risultato.