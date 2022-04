MotoGP | Come Bastianini sta mettendo in discussione la Ducati 22 nella lotta al titolo

Enea Bastianini è diventato il primo pilota a replicare una vittoria nella fase iniziale di una frenetica stagione di MotoGP 2022 quando domenica scorsa ha vinto il Gran Premio delle Americhe al COTA in sella alla sua Ducati GP21. Il pilota Gresini ha trovato la sua prima affermazione mondiale nella gara di apertura del 2022 in Qatar, ma è stato solo 11° e 10° nelle successive gare in Indonesia e Argentina, in quanto vari fattori lo hanno tenuto fuori dalla battaglia del podio.

La sua vittoria al COTA lo riporta in testa al campionato con cinque punti di vantaggio su Alex Rins, mentre la prima Ducati GP22 è a 30 punti di distanza in settima posizione in classifica dopo quattro gare. Bisogna sottolineare quanto sia stato difficile l'inizio del 2022 per Ducati, qualcosa che pochi hanno previsto lo scorso novembre quando nei test di Jerez Francesco Bagnaia (vicecampione del 2021) ha detto che a Borgo Panigale erano stati in grado di migliorare una moto già "perfetta". Quella dichiarazione in parte spiega perché Bastianini è stato così forte rispetto ai suoi compagni di marca del team ufficiale.

“Quest’anno Enea corre con una moto tecnicamente migliore di quella che aveva l'anno scorso", ha detto il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti a Motorsport.com durante il weekend di Austin. "Inoltre, è la moto perfetta, che è al suo massimo livello di prestazioni e sviluppo, e che funziona ovunque".

Il nuovo motore della Desmosedici GP22 ha causato alcuni problemi ai suoi piloti in accelerazione (un problema che la Ducati non ha affrontato per molto tempo, dato che era notoriamente in grado di avere grip al posteriore sotto l'enorme grinta che la moto ha). Questi problemi erano talmente grandi che sia Pecco Bagnaia e Jack Miller, quest’ultimo davanti al piemontese nella classifica generale, sono passati a un motore ibrido 2021/2022 per questa stagione. Entrambi i piloti Pramac e Luca Marini della VR46 rimangono sul pacchetto 2022 completo, mentre Bastianini è passato dalla GP19, che ha guidato nella sua stagione di debutto lo scorso anno, alla moto 2021 che era senza dubbio il miglior pacchetto sulla griglia alla fine della scorsa stagione.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il fine settimana di Austin ha mostrato segni di miglioramento per i piloti che dispongono della GP22. Non sono stati lontani, ma qualsiasi passo falso in un campionato in cui 10 piloti diversi sono saliti sul podio nelle prime quattro gare è amplificato. Ducati ha monopolizzato la griglia di partenza al COTA con cinque dei suoi piloti per la prima volta nella sua storia. In MotoGP invece, la prima volta che un produttore ha ottenuto questo risultato è stata Honda a Motegi nel 2003.

Quattro GP22 hanno fatto da apripista, con Jorge Martin che ha conquistato la pole in sella alla sua Pramac davanti ai due ufficiali Miller e Bagnaia. Ad aprire la seconda fila c’era l’altra Pramac di Johann Zarco, mentre Bastianini era quinto. Sul giro secco, la velocità della GP22 non è stata in dubbio quest'anno; Martin ha conquistato la pole in Qatar e ha fatto secondo in Indonesia e Qatar. Bastianini, nel frattempo, era secondo in Qatar, quinto in Indonesia e 13° in Argentina. Quindi, il potenziale che i piloti GP22 sostengono sia lì con la nuova moto lo è davvero.

Ma nella gara del COTA, le GP22 hanno faticato rispetto alla GP21 di Bastianini. Il calo delle gomme è sempre un fattore chiave nelle gare in Texas e Miller ha guidato Martin alla partenza per i primi 11 giri. Bastianini si è assestato in terza posizione, tenendosi in contatto e gestendo sia fisico sia pneumatici per poter essere efficace nel finale.

Infatti, al giro 11 Miller ha iniziato a staccarsi da Martin e Bastianini ha dato uno strappo, con il pilota Pramac passato nella curva 1 al giro 12. Miller è stato in grado di restare a circa otto decimi, ma le gomme meglio conservate di Bastianini hanno portato l'australiano ad essere insidiato dal pilota Gresini, che lo ha passato al 16° giro. Ha poi preso un margine di due secondi da Miller, che è stato invece anche superato da Alex Rins.

Quanto della gestione delle gomme è dovuto alla moto e quanto al pilota? "È lui. Voglio dire, era sulla GP19 l'anno scorso con lo stesso problema", ha detto Miller quando gli è stato chiesto se la GP21 fosse meglio della GP22 a risparmiare pneumatici. "Ha fatto la stessa identica cosa con me qui. Lui è così, è irreale il modo in cui mette giù l'acceleratore. Non usa mai il posteriore della moto per girare, che è il mio grande problema. Io uso sempre il posteriore della moto per girare, e lui è in grado di guidarla in modo molto fluido e veloce. E per la gestione delle gomme, questa è la cosa migliore".

Bastianini is maximising the Ducati GP21 as the factory riders struggle with the GP22 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo corrisponde a ciò che Alberto Giribuola, capotecnico di Bastianini, ha detto a Motorsport.com dopo la vittoria del suo pilota al COTA. Giribuola è stato il capotecnico di Andrea Dovizioso alla Ducati e vede somiglianze tra i due nel modo in cui guidano la Desmosedici: “Penso che siano davvero simili perché il loro stile di guida è molto sulla frenata e sull'uso della gomma anteriore al limite. In questo trovo alcune somiglianze con Andrea. Quindi è anche più facile per me capire cosa devo fare sulla moto perché ho dei precedenti".

"Sono un po' diversi in uscita dalla curva. Enea sta sempre molto sul limite della gomma posteriore, a volte Dovi era un po' più aggressivo. Così, per esempio, abbiamo sofferto un po' in Argentina perché ci sono alcune curve dove devi girare molto per girare con il gas e per Enea è un po' difficile farlo".

Le capacità di gestione delle gomme di Bastianini - "qualcosa che è nel suo DNA" – è stata evidente nel 2019 quando ha conquistato il terzo posto in entrambe le gare di Misano. Quelle erano state due gare in rimonta dal 12° e 16° posto in griglia rispettivamente, e aveva fatto sesto ad Austin dopo essere partito 16°. Ciò che lo ha sempre deluso è stata la qualifica, che ora è qualcosa che sembra aver capito.

"Penso che fondamentalmente ha trovato un po' più il limite sul posteriore", spiega Giribuola quando Motorsport.com chiede dove è migliorato il time attack di Bastianini. "L'anno scorso guidava in qualifica come in gara. Quindi, ha solo fatto un passo al limite un po' più alto sulle qualifiche ed è migliorato molto quest'anno".

Quindi, confrontando come sta guidando rispetto ai piloti che dispongono della GP22, Giribuola crede che il feeling di Bastianini con l'anteriore sia la differenza chiave, e si presta alla sua capacità di preservare meglio la gomma posteriore.

"Onestamente, penso che Enea sia molto, molto fiducioso con l'anteriore", aggiunge Giribuola. "Sta usando la gomma anteriore al massimo. Al momento può guadagnare molto entrando in curva e così facendo può risparmiare la gomma in uscita dalla curva. Quindi, sì, la differenza è quella. Non credo che per il momento abbiamo un pacchetto inferiore rispetto al 2022".

Bastianini has a similar riding style to Dovizioso on the Ducati according to crew chief Giribuola Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Giribuola ha anche notato una grande differenza tra Bastianini e Dovizioso è come il suo approccio alla guida è basato "più sulla sensazione". Dovizioso potrebbe a volte "pensare troppo". Bastianini stesso nota che ha bisogno di fare un passo in avanti su come si avvicina alla metà della fase di curva, poiché è più lento di Martin e Miller quando controlla i dati. Quindi, non è perfetto sulla GP21.

Tuttavia, ciò che è chiaro è che mentre lui ha il miglior pacchetto Ducati in questo momento, Bastianini lo sta massimizzando. Questo è il motivo per cui la Ducati guida il campionato costruttori in questo momento con 27 punti, è l'unico vincitore ripetuto del 2022 finora e guida i punti dei piloti con Bastianini.

Questo ora pone due domande per Ducati. Il primo è ciò che ora fa in termini di direzione con la moto 2022. Martin ha già ammesso nelle gare precedenti si essere tornato a un setup che ha usato nel 2021 con buoni risultati e ha fatto progressi con quello. Tuttavia, ha faticato in termini di velocità di punta, che era circa 8 km/h in meno rispetto alla GP21 di Bastianini al COTA lo scorso fine settimana.

Ducati è felice di avere Bastianini e Gresini che vincono le gare e fanno così bene, ma vuole che la sua squadra ufficiale sia in lotta per il campionato. In questo momento ha provato numerose cose in termini di setup e sviluppo - in particolare a Pramac - per cercare di capire meglio la GP22. Ora deve stabilire una direzione, e forse sarà facendo un passo indietro per farne due in avanti.

Il secondo è quello che fa sulla sua line-up per il 2023. Durante il weekend di Austin, Miller ha rivelato a Motorsport.com che è stato "lasciato all'oscuro" dalla Ducati sul suo futuro e non ci sono state discussioni. Prima del fine settimana di COTA, tutto lasciava pensare che fosse Martin il pilota pronto a passare al team ufficiale il prossimo anno insieme a Bagnaia.

Martin appeared favourite for the second factory Ducati spot for 2023, but Bastianini's results could complicate that call Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma la vittoria di Austin di Bastianini avrà probabilmente complicato le cose. In questo momento, non è chiaro quanto buono possa essere Martin sulla GP22, dato quanto lavoro è ancora fatto alla moto e il fatto che non sta ancora mostrando il suo pieno potenziale. I suoi risultati sarebbero simili, o addirittura migliori, sulla moto di Bastianini?

Questo è un aspetto che Ducati dovrà prendere in considerazione nel decidere chi sarà nel team ufficiale e chi invece sarà in Pramac, comunque supportato dalla fabbrica (dove Miller potrebbe ritrovarsi di nuovo nel 2023). E, naturalmente, il punto interrogativo rimane su dove Bastianini sarà nell'ordine gerarchico quando la GP22 alla fine supererà la GP21, che ora è al suo picco. Ma si può giudicare solo ciò che si vede davanti a sé. E in questo momento, Bastianini è chiaramente il miglior pilota Ducati sulla griglia.

Can Bastianini keep up his form with the year-old Ducati and fight for the title? Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images