MotoGP | Come Aleix Espargaro ha reso l'Aprilia una moto vincente

Alla vigilia del GP d'Indonesia, dopo che Pol e Aleix Espargaro hanno tagliato il traguardo terzo e quarto, separati da 9 decimi di secondo, al maggiore dei fratelli Granollers è stato chiesto chi sarebbe stato il primo dei due a vincere nella classe regina. " Sarò io", aveva risposto Aleix con fiducia.

Fino a domenica, Espargaró aveva accumulato 199 gare in MotoGP, contro le 139 di suo fratello Pol, senza salire sul gradino più alto del podio. Una striscia che il pilota dell'Aprilia è riuscito finalmente a concludere, sfruttando il grande lavoro della casa di Noale, che con questa vittoria si lascia finalmente alle spalle l'etichetta di squadra perdente, che l'ha perseguitata dal suo ritorno nella top class nel 2015, un anno prima di quanto avevano previsto, in coppia con la squadra di Fausto Gresini.

L'arrivo del marchio del Gruppo Piaggio in MotoGP è stato spinto dal bisogno di Gresini di una moto per la sua struttura privata. Aprilia si era posta l'obiettivo di tornare al campionato del mondo nel 2016 come team ufficiale, ma il regolamento del campionato all'epoca obbligava qualsiasi costruttore che volesse entrare in MotoGP a farlo in associazione con una delle squadre che disponevano già di uno slot in MotoGP.

Con un po' di improvvisazione, Gresini e Aprilia hanno firmato un accordo per iniziare la stagione 2015 con Marco Melandri e Alvaro Bautista come piloti, lo stesso Fausto come direttore sportivo e Romano Albesiano come responsabile tecnico, iniziando un rapporto che si è concluso bruscamente nel dicembre 2020, quando entrambe le parti hanno annunciato la loro separazione definitiva per il 2022.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing, Jorge Martín, Pramac Racing Foto da: MotoGP

L'arrivo di Massimo Rivola alla fine del 2018 dalla Formula 1, dove ha ricoperto ruoli di gestione sportiva alla Minardi, alla Toro Rosso e alla Ferrari, è stato un punto di svolta nella storia di Aprilia. Il manager italiano ha iniziato a tagliare i legami con Gresini, ha rafforzato la struttura tecnica del reparto corse di Noale, portando personale con esperienza in F1 che si è concentrato sull'aerodinamica.

"L'arrivo di Rivola ha alzato il livello di Aprilia, è diventata una struttura più professionale e ha portato tecnici esperti, tra cui un aerodinamico di F1, per lavorare in un campo su cui i rivali stavano scommettendo pesantemente", ha detto un ingegnere del team a Motorsport.com.

Nel 2021, Rivola si è concentrato sulla gestione del team, mentre Albesiano si è concentrato solo ed esclusivamente sullo sviluppo tecnico della RS-GP, con la libertà di essere l'unica squadra a godere di concessioni complete nel campionato, uno status che perderanno quest'anno con una vittoria in più, o due podi.

La terza tappa del progetto, e forse la più importante, è stato il lavoro instancabile di Aleix Espargaró nello sviluppo della moto. Il catalano è arrivato all'Aprilia nel 2017, dopo aver perso, per lui inaspettatamente, il posto alla Suzuki.

I suoi primi anni nella casa di Noale non sono stati semplici. "È stata una strada molto difficile", ha riconosciuto domenica. "C'è stato un punto di svolta un paio di anni fa".

"Ma se c'è una cosa certa è che non ho mai mollato, ho sempre lavorato e ho creduto in questo progetto. Non importa quanto brutti fossero i risultati, penso di aver dimostrato ad Aprilia che non hanno mai avuto un pilota più laborioso di me, e sono molto felice che ci siamo riusciti".

Un lavoro che non era sempre supportato dal riconoscimento che Aleix sentiva di meritare, essendo costantemente paragonato ad altri piloti che erano arrivati all'Aprilia.

"Ogni volta che arriva un nuovo compagno di squadra, la gente pensa che sarebbe stato più veloce di me. E quando arriva un altro pilota, è la stessa cosa. Bradley Smith è arrivato dopo essere stato quinto nel Mondiale con la Yamaha. Poi Scott Redding, che era campione della Moto2, o Andrea Iannone, che aveva vinto delle gare con la Ducati... Ho battuto piloti molto veloci", ha ricordato Aleix in Indonesia quindici giorni fa, quando era ancora l'unico pilota sulla griglia della MotoGP a non aver mai vinto una gara nel Motomondiale.

È stato lì, precisamente, che Aprilia ha informato lo spagnolo della loro intenzione di rinnovarlo per la prossima stagione, un'offerta che il pilota aspettava da mesi e che ha impiegato molto tempo per arrivare, tanto che aveva creato qualche disagio in Aleix.

Una continuità che ora sembra chiara, ma che quattro anni fa faceva dubitare lo stesso pilota.

"Tutto quello che ottengo è merito di mia moglie. Ma dà una grande stabilità. Qualche tempo fa le ho detto: 'Laura, non sono felice, sono 18° in ogni gara e mi sto facendo male, facciamo qualcos'altro'. E ne ho parlato con Aprilia, ma Rivola è arrivato e ha cambiato molto a Noale", ha confessato il pilota domenica.

Il vincitore Aleix Espargaró, Aprilia Racing con il team Foto di: Aleix Espargaro

È stato un periodo complesso per Aleix e la sua famiglia, con la nascita dei suoi gemelli, Max e Mia, e i delicati problemi di salute della bambina.

"Ci ha fatto avvicinare di più. Per ogni padre la sua famiglia è la cosa più importante, ma nel mio caso ancora di più, sono una persona molto appassionata, sono molto vicino a loro, sono la mia forza e motivazione".

"Se non fossero nati i gemelli, e senza dubbio è stato difficile con mia figlia, forse non sarei qui, non avrei continuato a correre perché non avrei avuto l'energia positiva che mi trasmettono. Soprattutto il primo e il secondo anno dopo la loro nascita, che sono stati molto difficili per me in Aprilia", ha ammesso un emozionato Aleix.

L'arrivo del suo buon amico Maverick Vinales è stato un altro fattore motivante per Espargaro e Aprilia. Per Aleix è un'altra sfida per combattere contro un campione del mondo (Moto3) e vincitore di diverse gare con la Yamaha.

All'Aprilia, con l'arrivo di un top rider hanno pensato che avrebbe alzato il livello dei risultati e abbassato la dipendenza quasi esclusiva che avevano da Espargaro, creando un effetto di richiamo ad altri top rider che, fino all'arrivo di Maverick, avevano sistematicamente scartato il progetto Noale, perché non lo consideravano un vincente. Questo era stato reso chiaro da Andrea Dovizioso, che ha firmato un lucrativo contratto per un programma di test, ma ha rifiutato di diventare un pilota Aprilia per unirsi al team satellite Yamaha.

"Per Espargaro ci sono stati due punti di svolta negli ultimi mesi, il podio a Silverstone (2021), dove si è sbloccato e ha visto che poteva lottare per la vittoria, e il weekend di Mandalika due settimane fa", ha detto un tecnico Aprilia allo scrittore di queste righe. "Abbiamo cambiato l'assetto della moto e tutto è migliorato. In Qatar, Aleix ha dato tutto, il massimo, e ha potuto solo finire quarto. Dovevamo cambiare qualcosa per fare un passo avanti, e con l'assetto dell'Indonesia l'abbiamo fatto".

Questo ha aperto gli occhi di Rivola e Aprilia. Viñales non poteva alzare il livello, girava e girava, ma la domenica mattina ha chiesto ai tecnici di mettere a punto l'assetto di Aleix, rafforzando ancora di più il pilota di Granollers come centro del progetto.

Chi sarà il primo Espargaró a vincere una gara di MotoGP? "Sarò io", disse Aleix. Quello che non aveva detto allora, è che aveva già trovato la chiave, che in quel momento sapeva già che l'Aprilia era pronta a vincere. E così è stato.

