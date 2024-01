MotoGP | Come Acosta ha trasformato l’infortunio da incubo in forza

Pedro Acosta farà il suo debutto in MotoGP in questa stagione. Il giovane pilota spagnolo è pronto a lasciare il segno e fin dal suo esordio nel mondiale ha suscitato le più alte aspettative. Le ha soddisfatte diventando il più giovane campione di sempre della Moto3 nel 2021 e arriva nella classe regina da campione del mondo della Moto2. Tuttavia, nel suo primo anno nella classe intermedia è arrivata una battuta d'arresto, che lui e il suo team analizzano nell'episodio "Pedro Acosta, costretto a vincere", già trasmesso in anteprima su DAZN Spagna.

"Forse le sue aspettative erano troppo alte e non le ha gestite al 100% in quel momento", ricorda Aki Ajo, team manager di Red Bull KTM. Lo stesso Acosta ricorda quel periodo, facendo riferimento alla caduta nelle prime qualifiche della stagione: "Nel 2022 volevo diventare campione del mondo, non andavo alle gare per altro, era sicuro di farcela. Ma non è iniziata come volevo. Sono successe determinate cose che mi hanno fatto dubitare che fosse possibile. Se il lato professionale non andava bene, si possono sempre cercare soluzioni, l'anno è molto lungo. In tre mesi sono successe molte cose e non c'era più la pressione del campionato, che avevo messo su me stesso, ma c'era più pressione".

Parla di nuovo Ajo: "Ma come abbiamo parlato tante volte e come vi ho detto lì, abbiamo bisogno di questi momenti difficili. Se tutto va bene e tutto è sempre perfetto, non è questa la strada. Quando sei un ragazzo come Pedro, che impara davvero dagli errori e dai momenti difficili, è la strada perfetta da percorrere".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Acosta parla di ciò che ha sofferto in quella stagione 2022, tra i due Mondiali: "Ho pianto molto quell'anno, non capivo nulla, cosa stava succedendo nella mia vita, cosa stava succedendo nel campionato, non capivo nulla. Se sono qui è per stare bene, per divertirmi, e ci saranno momenti peggiori e migliori. Non credo che qualcuno possa dire "non è più quello di una volta" o "alla fine la stella che sembrava non brilla". La gente non può immaginare quanta poca differenza ci sia tra il primo e l'ultimo, o quanto velocemente stia andando l'ultimo. Non credo che valga la pena di essere cattivi per qualcuno. Non pensi al ritiro, ma ne vale la pena. E ti dici ‘se devo piangere, lascia che qualcun altro pianga’".

Poi, improvvisamente, una svolta. "Farsi male quell'estate credo mi abbia aiutato molto", dice, ricordando la rottura del femore mentre si allenava nel motocross. Nel documentario, il padre racconta di non aver visto la sessione di allenamento come una buona idea, ma alla fine ha accettato per compiacere il figlio. "Ma grazie a questo è scattato, ha cambiato mentalità".

Cosa è cambiato in Acosta in quel momento, perché dice che gli è servito? "Penso che mi abbia aiutato a capire che è molto importante muoversi, cambiare la mia cerchia mi ha aiutato molto e a vedere le cose in modo diverso. Ho deciso di iniziare a lavorare con Adri, di dargli un'opportunità grazie al lavoro che stava facendo con la sua scuola. Avevo bisogno di un cambiamento di scenario, di qualcuno che mi spingesse, che mi desse una scintilla. Perché è arrivato un momento in cui ero un po' stufo di tutto. Forse avrei potuto dire ‘è finita’, ma non avevo nemmeno motivo di smettere”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Quell'infortunio ha rappresentato una svolta di 180º nella sua vita, e da allora i risultati sono migliorati nella seconda metà dell'anno, con le sue prime vittorie in Moto2, che sarebbero state una spinta per iniziare il 2023 in testa. "Ha persino cambiato più volte scheda SIM per non distrarsi e mantenere la concentrazione", racconta Ajo. "Pedro, per la sua età, ha un'ottima istruzione di base e capisce la vita come una persona molto più grande. Questo rende molto più facile concentrarsi sul lavoro e sul lavoro stesso". Quello che è venuto dopo, lo sapete: campione della Moto2 e promozione, con GasGas, alla MotoGP.

Il documentario "Pedro Acosta, obbligato a vincere" è ora disponibile su DAZN. In esso Pedro Acosta ribadisce l'amore per la sua città natale, Mazarrón (Murcia), che paragona alle Maldive e che considera la chiave per non aver "dato di matto", poiché lì vede "ogni giorno persone anziane che lasciano la loro vita in acqua per portare a casa un piatto di cibo".

Lì si potrà conoscere ancora meglio un pilota che, come dice il suo manager Albert Valera, "è come Jorge Lorenzo in passato, fa e dice quello che sente in ogni momento. Il campionato ha bisogno di persone come lui". Un Valera di cui Acosta ricorda: "Quando sono caduto a Le Mans nel 2022, nella prima gara che avrei potuto vincere, mi ha detto 'sei un idiota' e se n'è andato. Poi è tornato e mi ha fatto capire che avevo perso la gara perché volevo dimostrare di poter vincere, per ego”.

Ora tutte quelle lezioni sono state messe a frutto.