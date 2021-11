MotoGP | Colpo di scena: Marc Marquez salta il GP dell'Algarve

Il calvario di Marc Márquez nel lungo recupero dall'infortunio al braccio destro che gli è costato l'intera stagione 2020 sembra davvero non avere fine. Proprio quando il pilota della Honda sembrava aver finalmente imboccato la strada giusta, con due vittorie consecutive tra Austin e Misano, ecco che è arrivato un altro stop inatteso.

Pochi minuti fa, infatti, la Casa giapponese ha annunciato che il suo pilota di punta non potrà essere della partita per il Gran Premio dell'Algarve, secondo appuntamento che in questa stagione la MotoGP disputerà sul circuito di Portimao.

Il pilota di Cervera è stato vittima di un incidente nella giornata di sabato scorso, mentre stava effettuando un allenamento con una moto da off-road, e nella caduta ha riportato una leggera commozione cerebrale.

Dopo alcuni giorni di riposi, Marc non stava ancora bene ed oggi è stato visitato dai dottori per valutare le sue condizioni attuali. In base alle indicazioni, è stato deciso come misura precauzionale di non farlo scendere in pista in Portogallo.

Al momento, la Repsol Honda ha rilasciato solamente un breve comunicato che non parla di tempi di recupero, quindi non accenna alla possibilità di rivederlo in sella la settimana prossima per l'ultima gara della stagione, il Gran Premio della Comunità Valenciana al Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Non avendo nulla da giocarsi a livello di classifica, è ipotizzabile che l'obiettivo dell'otto volte campione del mondo possa essere soprattutto quello di farsi trovare pronto per i test collettivi di Jerez de la Frontera, previsti per il 18 e 19 novembre, nei quali dovrà dare alla Honda delle indicazioni preziose per indirizzare lo sviluppo della RC213V in vista del 2022.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images