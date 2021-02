Un terribile incendio ha letteralmente devastato il Circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Nel corso delle ultime ore le fiamme hanno distrutto gran parte delle infrastrutture dei box, ma anche la sala stampa e altre zone del paddock.

Le cause dell'incendio non sono ancora note, ma è certo che le prime fiamme siano divampate verso le 23 di ieri sera (ora locale). L'incendio ha richiamato l'attenzione della maggior parte dei pompieri di Termas de Ruo Hondo, così come le squadre delle città limitrofe.

Nonostante la natura provvisoria del calendario attuale, la gara argentina di MotoGP è prevista per la fine dell'anno, con la data ancora da determinare. Tuttavia, questa calamità suggerisce che possa essere cancellata anche quest'anno, dopo aver avuto la stessa sorte nel 2020 ma a causa della pandemia da COVID-19.

"L'80% delle infrastruttore del tracciato è andato perso, distrutto dalle fiamme", ha affermato al quotidiano La Nacion uno dei molti pompieri impegnati nel domare il rogo divampato al circuito argentino.

Come detto, la zona box, che comprende anche la sala stampa al piano superiore e le aree VIP, è stata gravemente danneggiata. L'obiettivo è ora quello di evitare che le fiamme raggiungano la zona del museo, da cui però molti dei pezzi più preziosi sono già stati rimossi.

"Stiamo lavorando per salvare il museo. Il resto è stato bruciato. E' stato tutto distrutto e fa venire voglia di piangere considerata l'imotenza davanti a un rogo del genere", ha dichiarato un altro membro del corpo dei vigili del fuoco al quotidiano argentino.

L'autodromo di Termas de Rio Hondo è stato aggiunto al calendario di MotoGP come sede del Gran Premio d'Argentina nel 2014. Da allora è stato vinto in tre occasioni da Marc Marquez, poi da Valentino Rossi, Maverick Vinales e Cal Crutchlow.

Ecco com'era il circuito di Termas de Rio Hondo