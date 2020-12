MotoGP: cinque nuovi vincitori nel 2020, è la prima volta

L'arrivo della pandemia, il ritardo della partenza del campionato, un nuovo calendario, la ripetizione delle gare sugli stessi circuiti, i weekend solo in Europa, le triplette stancanti, l'infortunio del dominatore Marc Marquez, la positivià al COCIVD di Valentino Rossi nel suo ultimo anno da pilota ufficiale Yamaha, la condanna ad Andrea Iannone per doping, un campione inedito inaspettato...la stagione 2020 è stata senza dubbio una delle più strane, atipiche e sconvolgenti di sempre, ma non tutte le notizie sono state negative.

Nel 2020, per la prima volta nella storia, ben cinque piloti nuovi hanno scritto il proprio nome sul libro dei vincitori. Durante questa stagione ridotta a 14 gare, Fabio Quartararo ha trovato la sua prima affermazione nella classe regina al Gran Premio di Spagna, Brad Binder ha vinto per la prima volta in Repubblica Ceca, Miguel Oliveira ha dominato il Gran Premio di Stiria, Franco Morbidelli è salito sul gradino più alto del podio per la prima volta al Gran Premio di San Marino e il campione del mondo in carica Joan Mir ha trionfato a Valencia, vincendo il Gran Premio d'Europa.

Cinque piloti diversi che, in uno stesso anno, sono diventati 'Grand Prinx winners', il massimo risultato nel paddock del mondiale dopo essere campione del mondo MotoGP, qualcosa di mai visto prima d'ora. Con la vittoria di Joan Mir a Valencia, la cifra dei diversi piloti vincitori del 2020 è arrivata a nove: i cinque che hanno trovato la prima affermazione oltre ad Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Danilo Petrucci e Alex Rins. In questo modo è stato eguagliato il record di piloti diversi che hanno vinto, stabilito nel 2016 (Lorenzo, Marquez, Rossi, Miller, Iannone, Crutchlow, Vinales, Pedrosa e Dovizioso).

Si tratta di un'annata che ha dato una spinta definitiva al numero di piloti diversi che hanno vinto un gran premio nelle ultime cinque stagioni (2016-2020). La cifra sale così a 16, eguagliando il numero del periodo 1976-1980, fino ad ora il più fruttifero per quanto riguarda i vincitori diversi nella classe regina.

Sono cifre straordinarie che non sarà facile eguagliare nelle prossima stagioni, per quanto alcuni piloti quest'anno sono stati quasi sul punto di diventare 'Grand Prix winners': è il caso di Pol Espargaro, Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Takaaki Nakagami.

Vincitori classe regina 2016-2020*

2016 MotoGP Losail International Jorge Lorenzo SPAIN Yamaha 2016 MotoGP Termas de Río Hondo Marc Marquez SPAIN Honda 2016 MotoGP Circuito de Jerez Valentino Rossi ITALY Yamaha 2016 MotoGP TT Circuit Assen Jack Miller AUSTRALIA Honda 2016 MotoGP Red Bull Ring - Spielberg Andrea Iannone ITALY Ducati 2016 MotoGP Automotodrom Brno Cal Crutchlow GREAT BRITAIN Honda 2016 MotoGP Silverstone Circuit Maverick Viñales SPAIN Suzuki 2016 MotoGP Misano World Circuit Dani Pedrosa SPAIN Honda 2016 MotoGP Sepang International Andrea Dovizioso ITALY Ducati 2019 MotoGP Circuit Of The Americas Alex Rins SPAIN Suzuki 2019 MotoGP Autodromo Mugello Danilo Petrucci ITALY Ducati 2020 MotoGP Circuito de Jerez Fabio Quartararo FRANCE Yamaha 2020 MotoGP Automotodrom Brno Brad Binder SOUTH AFRICA KTM 2020 MotoGP Red Bull Ring Austria Miguel Oliveira PORTUGAL KTM 2020 MotoGP Misano World Circuit Franco Morbidelli ITALY Yamaha 2020 MotoGP Circuit Ricardo Tormo Joan Mir SPAIN Suzuki

Vincitori classe regina 1976-1980*

1976 500cc Le Mans Barry Sheene GREAT BRITAIN Suzuki 1976 500cc Isle of Man Tom Herron IRELAND Yamaha 1976 500cc Spa-Francorchamps John Williams GREAT BRITAIN Suzuki 1976 500cc Imatra Pat Hennen UNITED STATES Suzuki 1976 500cc Automotodrom Brno John Newbold GREAT BRITAIN Suzuki 1976 500cc Nurburgring Giacomo Agostini ITALY MV Agusta 1977 500cc Salzburgring Jack Findlay AUSTRALIA Suzuki 1977 500cc TT Circuit Assen Wil Hartog NETHERLANDS Suzuki 1977 500cc Imatra Johnny Cecotto VENEZUELA Yamaha 1978 500cc Salzburgring Kenny Roberts UNITED STATES Yamaha 1978 500cc Nurburgring Virginio Ferrari ITALY Suzuki 1979 500cc Spa-Francorchamps Dennis Ireland NEW ZEALAND Suzuki 1979 500cc Imatra Boet Van Dulmen NETHERLANDS Suzuki 1980 500cc TT Circuit Assen Jack Middelburg NETHERLANDS Yamaha 1980 500cc Zolder Randy Mamola UNITED STATES Suzuki 1980 500cc Nurburgring Marco Lucchinelli ITALY Suzuki

*Viene mostrata solo la prima vittoria ottenuta da ogni pilota nel periodo preso in esame.

Galleria: tutti i vincitori in MotoGP nel 2020