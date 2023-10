MotoGP | Ciabatti svela che Marquez “correrà gratis” in Gresini

Anche se era una cosa che si poteva immaginare, il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti ha messo tutti a tacere rivelando in un'intervista al sito italiano Moto.it che Marc Márquez "correrà gratis" la prossima stagione per il team Gresini.

Se c'è una cosa che i dirigenti Ducati hanno, è che per loro anche i dettagli sensibili possono essere resi pubblici. Qualche settimana fa Gigi Dall'Igna si era incaricato di confermare che Márquez avrebbe corso con la formazione Gresini di Ducati prima che il team potesse annunciarlo, e poco dopo aveva rivelato una conversazione con Alberto Puig in cui gli proponeva di firmare per la Honda. Ora è stato il direttore sportivo del team di Borgo Panigale a svelare lo "stipendio" dell'otto volte campione del mondo.

"Anche io ero convinto che la Honda non potesse rinunciare a Márquez. Marc si è accordato con il team Gresini dopo aver parlato, credo, con suo fratello Alex e aver valutato la forza della moto dello scorso anno. Da quello che ho capito, sta correndo praticamente con un contratto a zero", dice, o in altre parole, "gratis".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Interrogato di nuovo, insiste: "Per quanto mi risulta è così [gratis], ma bisognerebbe chiedere al team o al pilota stesso, se vuole dirlo. Il fattore economico non è quello che ha guidato questa scelta. Dobbiamo essere orgogliosi che lui consideri la Ducati la moto migliore per tornare a essere competitivi. Non nascondo che è un cattivo cliente in casa perché abbiamo i nostri piloti che si giocano il Mondiale, Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Da un certo punto di vista non c'era bisogno di aggiungere un ulteriore elemento di competitività. È una complessità in più da gestire, ma è anche un incentivo ad andare oltre", ha detto Ciabatti.

Márquez ha firmato solo un anno con Gresini e non è esclusa l'opzione di passare al team Ducati ufficiale nel 2025. "È una cosa che, al momento, non posso dire. Potrebbe anche essere il preludio per continuare sul mercato e passare a KTM o Aprilia", aggiunge.

"Nel 2025 scadranno i contratti di quasi tutti i piloti ufficiali, tranne quello di Brad Binder. Ci saranno diverse possibilità e la Ducati è una di queste. Ci saranno diverse possibilità e la Ducati è una di queste, ma non ci sono impegni di alcun tipo. Il mercato sarà aperto e vedremo cosa succederà. L'arrivo di Marquez non è qualcosa che è avvenuto con un obiettivo concreto per il 2025. È difficile da credere, ma è qualcosa che hanno deciso Marc e Gresini, non la Ducati", ha detto il boss della Ducati.