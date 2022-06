MotoGP | Ciabatti: “Decideremo il compagno di Pecco in estate”

L’Italia ha brillato al Mugello domenica scorsa, con Pecco Bagnaia tornato sul gradino più alto del podio dopo l’inciampo di Le Mans. Il pilota Ducati ha condotto una gara molto solida, che gli ha permesso di recuperare le posizioni perse in partenza per poi andare al comando e dettare un ritmo irraggiungibile anche da un Fabio Quartararo rinvigorito e molto efficace.

La vittoria di Pecco rappresenta la punta dell’iceberg della festa Ducati, che in qualifica aveva monopolizzato le prime cinque posizioni e in gara ha dimostrato di poter confermare i valori del giro secco anche in termini di passo. Al termine della domenica del Mugello, i nostri colleghi di GPOne hanno avuto l’opportunità di parlare con Paolo Ciabatti, che ha commentato la giornata gloriosa delle Rosse e la stratosferica vittoria di Bagnaia.

“In condizioni normali, Pecco aveva il passo per fare la gara che ha fatto”, esordisce il Direttore Sportivo di Ducati Corse. “Però la temperatura si è abbassata e qua l’anno scorso ha vinto Quartararo. Fabio è forte su tutte le piste e il Mugello non ha fatto eccezione. In gara Bagnaia è partito bene, ma rimasto imbottigliato nelle prime curve e ha dovuto recuperare, ma l’ha fatto molto bene. Dopo quello che è successo a Le Mans era necessario tornare a vincere e tenere aperte le speranze per il campionato”.

race-winner-francesco-bagnaia--1

Con il successo del Mugello, ora Bagnaia è in terza posizione a 28 lunghezze dal leader Fabio Quartararo e a 20 punti dal secondo in classifica, un solidissimo Aleix Espargaro. I sogni iridati sono possibili, ma in Casa Ducati si resta sempre con i piedi per terra: “È chiaro che con un Fabio e un Aleix Espargaro così, che quando non vincono sono comunque sul podio, recuperare sarà un lavoro duro. Però è possibile, dobbiamo fare il nostro lavoro e vedere cosa succede”.

Al netto degli obiettivi mondiali, Ducati si gode il trionfo del Gran Premio d’Italia, appuntamento di casa atteso sia dalla squadra che dai piloti, che qui puntano sempre al massimo: “Questa gara per noi e per i nostri piloti ha un sapore particolare, perché c'è una tradizione di piloti Ducati vincenti. Lo scorso anno Pecco era al comando, ma aveva la testa da un'altra parte per quello che era successo a Dupasquier ed è caduto. Ha vinto meritatamente Fabio, ma noi avevamo un conto in sospeso con il Gran Premio d’Italia e ora l'abbiamo saldato”.

Conto saldato con gli interessi, visto che la vittoria di Pecco è stata accompagnata da risultati di enorme rilievo anche da parte degli altri piloti Ducati, in particolare i due portacolori Mooney VR46: “Le prime cinque moto sulla griglia erano cinque Ducati e Pecco era il quinto. Bravissimi i due piloti del team VR46, Bezzecchi si sta dimostrando il rookie più competitivo, non è da tutti stare in testa alla gara e chiudere la gara in quinta posizione. È un risultato importante, ha fatto bene anche Zarco, che ha utilizzato una tattica diversa e recuperando verso la fine. Ma la sorpresa sono stati Bezzecchi e Marini che hanno fatto soprattutto una prima parte di gara impressionante”.

Il tasto dolente è però Enea Bastianini, scivolato al 14° giro quando era in piena rimonta e a ridosso delle posizioni del podio: "Peccato per Enea, stava recuperando. Sappiamo sempre che lui riesce ad arrivare nella seconda parte di gara in condizioni di essere più veloce degli altri, e anche in quel momento era molto veloce. Evidentemente ha commesso un errore nel tentativo di recuperare. Miller invece si è lamentato di essere stato superato da altri piloti all’inizio e non riusciva a superare. Aveva un passo abbastanza buono, ma non sufficiente per passare i piloti davanti, che erano tutti veloci”.

Anche dopo il Gran Premio d’Italia dunque, la scelta su chi sarà il compagno di squadra di Bagnaia nel team ufficiale il prossimo anno è veramente ardua. Ciabatti non si sbilancia ancora e rivela che solamente con qualche gran premio in più si potrà prendere una decisione, probabilmente questa avverrà durante l’estate: "La decisione per chi sarà nella squadra ufficiale la prenderemo più avanti. Adesso un obiettivo, che è quello di avere sia Enea che Jorge Martin con Ducati nel 2023. Poi penso che durante l'estate, con alcuni gran premi in più davanti a noi, prenderemo quella che riteniamo essere la decisione migliore per l’assetto delle squadra nel 2023”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images