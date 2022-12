MotoGP | Cecchinello vede il 2023 come l’inizio della ricostruzione Honda

Partner privilegiato di Honda da più di venti anni, Lucio Cecchinello è il primo testimone delle difficoltà del costruttore e degli sforzi che sta compiendo per risollevarne le sorti. La curva delle prestazioni del team LCR, che non riesce a vincere dall'ultima volta in cui Cal Crutchlow nel 2018 è salito sul gradino più alto del podio, rimane intrinsecamente legata a quella del team factory. Inoltre, nonostante il buco nero in cui sembra essere caduta la Honda dopo l'infortunio del suo leader Marc Márquez all'inizio del 2020, il direttore della struttura monegasca vede in modo molto incoraggiante i primi effetti delle richieste espresse con forza dal #93 la scorsa estate.

In Austria, il campione spagnolo ha trascorso un fine settimana nel paddock, una visita che aveva lo scopo di farlo rientrare nel paddock dopo quasi tre mesi di assenza a seguito di una quarta operazione al braccio, ma soprattutto è stata l'occasione per battere i pugni sul tavolo, in tempo per l'auspicato sviluppo verso il 2023.

E per Lucio Cecchinello c'è stato un cambiamento dopo l'intervento di Marquez al Red Bull Ring. "Sì, perché è tornato un importante pilastro della HRC, ovvero Shinichi Kokubo. È stato il capo progetto della MotoGP fino al 2017, poi è rimasto nel gruppo di lavoro ma si è occupato anche di Superbike e Moto3. Non c'era la stessa presenza che aveva prima che Marc facesse la sua richiesta, anche se probabilmente Honda aveva già pensato al cambiamento", ha detto a GPOne il boss del team LCR.

Una prima risposta che è arrivata in fretta, quindi, ma che deve essere accompagnata da una versione 2023 dell'RV213V all'altezza e da una curva dei risultati che ricomincia a salire dopo tre anni di declino. Per Lucio Cecchinello, tuttavia, le aspettative per il 2023 devono essere misurate: quello che prevede per Honda è innanzitutto un anno di ricostruzione.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Credo che sia il termine giusto", sottolinea in riferimento a questa idea. "Credo che sarebbe utopico o rischioso pensare che la prossima stagione saremo subito competitivi. Faremo progressi, sono molto fiducioso, ma credo che ci vorrà del tempo. Oggi in MotoGP è difficile recuperare dei decimi, e questo lavoro richiede molti test, ma purtroppo ci sono limitazioni sul numero di giorni. Il 2023 sarà l'inizio della ricostruzione. Spero che alla fine Marc possa vincere in tutti i circuiti, e poi tutti gli altri piloti Honda".

Il boss del team LCR punta anche sulla line-up del 2023, accogliendo Álex Rins come sostituto di Álex Márquez e Joan Mir che si unisce al team Repsol Honda come successore di Pol Espargaró. "Penso che la Honda abbia la migliore formazione in termini di piloti: nel team ufficiale abbiamo due campioni del mondo, e abbiamo Álex che ha vinto due delle ultime tre gare quest'anno; e spero che Nakagami possa essere un po' più fortunato. Credo che scegliere piloti con una certa esperienza, in una fase così delicata del rilancio del progetto MotoGP, sia stata la decisione più corretta che si potesse prendere. Avremo corridori in grado di dare indicazioni e di vincere".

Problemi più importanti del previsto

La delusione del 2022 sarà stata un problema diffuso per la Honda, e la LCR ha sofferto al suo livello in modo pesante come un team Repsol Honda così abituato a recitare ruoli di primo piano fino all'infortunio del suo leader. "La classifica parla chiaro: a parte Marc, che sappiamo essere un pilota superiore alla media, Pol, Nakagami e Álex si sono piazzati uno dietro l'altro. In effetti, abbiamo avuto più problemi del previsto", ammette Lucio Cecchinello.

Il verdetto del campionato è severo per la squadra monegasca, accreditata di meno di cento punti: è la prima volta dal 2011, una delle stagioni in cui ha schierato un solo pilota. Quest'anno i rappresentanti della squadra si sono classificati al 17° e al 18° posto nel campionato piloti, nessuno dei due è riuscito ad arrivare oltre il settimo posto in gara. "Ovviamente non abbiamo ottenuto alcun risultato e questo è stato chiaramente un motivo di insoddisfazione. Quando si arriva alla domenica sera e si è arrivati ai punti solo perché i piloti sono caduti, non è facile", ammette il team manager.

En plus de performances en berne, LCR a dû composer avec la blessure de Takaaki Nakagami

Ma l'ex pilota ne ha viste di tutti i colori e dice di non essersi scoraggiato: "In tutta onestà, nonostante le difficoltà, ho sempre cercato di prendere il toro per le corna. Eravamo all'erta in ogni Gran Premio, non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre lavorato e il team LCR è stato quasi sempre l'ultimo a lasciare il paddock la sera. Non abbiamo mai abbassato la guardia e abbiamo sempre dato il massimo, proprio come Márquez e Nakagami. Anche quando le condizioni hanno portato al fatto che la nostra collaborazione con Álex non sarebbe continuata, non abbiamo mai perso un incontro per cercare di guadagnare anche un solo decimo."

Ora Lucio Cecchinello conta sugli effetti della ricostruzione da lui invocata e ha il modesto obiettivo, o meglio l'auspicio, di poter festeggiare il centesimo podio per la sua squadra nei campionati combinati MotoGP, 250cc, 125cc e MotoE. "Vorrei che i nostri piloti mi facessero provare di nuovo quell'emozione, quell'adrenalina, quell'entusiasmo che si prova quando si taglia il traguardo tra i primi tre. Sarebbe fantastico vincere...ma anche un terzo posto mi farebbe bene per ripartire". Perché è proprio questo il senso di un momento così buio: ricominciare, rimettersi in carreggiata, ricostruire.