MotoGP | Cecchinello: "Con Rins LCR vuole tornare a lottare davanti"

Dal suo debutto nella classe regina nel 2006 come team privato, sempre associata alla Honda, la struttura di Lucio Cecchinello ha attraversato momenti migliori e peggiori, ma il suo periodo d'oro è senza dubbio associato a Cal Crutchlow ed alle annate 2015-2020, nel quale il britannico ha ottenuto tre vittorie ed un totale di dodici podi in MotoGP.

L'ultimo anno di Cal, il 2020, con la pandemia ed il calendario ridotto, l'infortunio di Marc Marquez ed i problemi della RC213V, si è concluso in bianco per LCR, dando inizio ad un periodo che il proprietario del team descrive come "due anni molto difficili", nei quali Alex Marquez e Takaaki Nakagami non sono riusciti a conquistare alcun podio.

Nel 2023 Cecchinello sarà affiancato da Alex Rins, che arriva con un record di cinque vittorie e 17 podi nei suoi sei anni con la Suzuki, che ha dato alla squadra monegasca la speranza "di tornare all'altezza della nostra storia come team", ha detto l'ex pilota italiano in un'intervista concessa a Motorsport.com.

Le parole di Marc Marquez dopo aver provato la moto 2023 nei test di Valencia sono state piuttosto pessimistiche. Tuttavia, giorni dopo ha ammorbidito i suoi commenti. Hai un'opinione sulla Honda 2023?

"Onestamente, HRC ha portato dei prototipi di moto, ma non li abbiamo provati. Rins guidava la Honda per la prima volta e per non confonderlo e per poter fare un lavoro adeguato, abbiamo preferito fornirgli la moto 2022 e testare alcune cose, come la posizione di guida, l'adattamento dell'elettronica al suo stile e cose del genere. Non abbiamo provato il prototipo e non posso dirvi le impressioni sulla nuova moto".

Qual è stata la tua prima impressione nel lavorare con Alex Rins?

"L'impressione è che ho avuto il piacere di incontrare un altro pilota molto, molto, molto professionale. Alex ha dimostrato molta dedizione, molta concentrazione, era molto serio, molto dettagliato e attento. Abbiamo lavorato solo un giorno ed è difficile entrare nei dettagli, ma la prima impressione è stata molto positiva, professionale al cento per cento, come altri piloti che abbiamo avuto, tutti molto professionali".

Rins non ha potuto rilasciare dichiarazioni quel giorno, ma i commenti che ha fatto alla squadra, in che senso vanno intesi?

"In seguito a un accordo con Suzuki, sia il pilota che noi abbiamo deciso di non fare commenti tecnici, né di entrare troppo nei dettagli quando si trattava di parlare. Quello che posso dire è che Alex è stato molto positivo su alcuni aspetti della moto, mentre su altri punti ha espresso la sua opinione personale su ciò che deve essere migliorato. Il risultato del test non ci interessava. La cosa principale era fargli assumere la posizione giusta sulla moto, e abbiamo visto che alcune parti dovevano essere spostate: manubrio, sella, ecc. Il primo obiettivo era quello di farlo sentire a suo agio sulla moto e questo richiede più di una giornata di lavoro. Un altro aspetto è l'elettronica, ogni pilota usa l'acceleratore a modo suo e noi dobbiamo personalizzare i parametri in modo che il movimento del polso sia il più preciso possibile".

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Se c'è un pilota che ha lasciato un segno importante nel team LCR negli ultimi anni, quello è stato senza dubbio Cal Crutchlow. Vedi Rins come il nuovo Cal?

"Questo è sicuramente l'obiettivo. Abbiamo avuto due anni difficili e non siamo riusciti a salire sul podio, come abbiamo fatto in passato con Randy De Puniet (2009), Stefan Bradl (2013) o Crutchlow (2015-2019). Con Alex Marquez, e mi dispiace molto, non ci siamo riusciti, ma entrambi abbiamo dato il cento per cento. Ora l'obiettivo, e il desiderio, è che con Rins, e speriamo con una Honda più competitiva, possiamo tornare a fare risultati più in linea con la nostra storia come squadra".

Il ritorno di Shinichi Kokubo alla guida dello sviluppo della Honda, e il fatto che abbia partecipato all'ultimo test a Jerez un paio di settimane fa, dimostra almeno che in Giappone si stanno impegnando molto...

"Kokubo fino al 2017 o al 2018 era a capo del progetto RCV, ma come sapete alla Honda c'è un sistema di rotazione del personale. È un modo di lavorare in fabbrica che ogni quattro o cinque anni cambia le persone da una posizione all'altra. Kokubo è stato coinvolto in un progetto per Honda Motors, seguendo più SBK. Ora, nella situazione attuale, Honda ha deciso di riportarlo nel progetto RCV. È responsabile dello sviluppo della moto".

La HRC ha anche deciso di fare alcuni spostamenti con i tecnici, collocando Giacomo Guidotti, finora alla LCR con Nakagami, nel team ufficiale al fianco di Joan Mir...

"Esatto, Giacomo è un tecnico di valore, con esperienza e conoscenza del progetto RCV, è contrattualizzato direttamente da HRC e sono loro che hanno deciso di fare questo cambiamento, mettendo Guidotti con Mir. Ci ha dato la possibilità di riportare Klaus Nohles. Klaus è un ex pilota di 250cc con tre anni di esperienza in MotoGP con il test team Honda. Abbiamo lavorato con lui durante i test e anche nel weekend di Valencia, quando ha sostituito Guidotti a causa di un infortunio. È stata una coincidenza, ma il feeling con Nakagami era molto buono e siamo felici di avere Klaus. Così come Giacomo era un pilota e quando un responsabile tecnico è stato un pilota è un vantaggio, perché capisce meglio il "linguaggio" del pilota. Per come è strutturato il nostro team, non noterete il cambiamento".

Il resto della struttura tecnica è rimasto invariato?

"Abbiamo tre responsabili tecnici in LCR, un direttore tecnico generale che è Christophe Bourguignon, David Garcia, che sarà con Rins, e Nohles, che sarà con Nakagami".

Lucio Cecchinello, propietario del equipo LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images