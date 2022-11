MotoGP | Carchedi nuovo ingegnere di pista di Di Giannantonio nel 2023

Fabio Di Giannantonio completerà con il Gran Premio di Valencia la sua prima stagione in MotoGP. il giovane pilota romano, che è arrivato alla classe regina con un palmarès di sole tre vittorie, non è riuscito a disputare una buona stagione di debutto, vedendosi ampiamente superato da Marco Bezzecchi, il suo rivale principale per la lotte al titolo di rookie dell’anno.

In un’intervista a MotoGP.com, il sito ufficiale del campionato, Diggia ha riconosciuto che la sua stagione è stata piena di alti e bassi. Pur non essendo mai fuori luogo, né nel bene né nel male, ha mostrato una mancanza di regolarità. Nonostante questo, aggiunto alla sua mancanza di esperienza, il pilota del team Gresini è riuscito comunque a conquistare la pole position del Gran Premio d'Italia.

"È chiaro che ci sono stati alcuni momenti positivi", ha detto. "Penso che il migliore sia stato al Mugello, con la mia pole position. Ma abbiamo avuto anche momenti molto negativi", ha aggiunto. Alla fine, il 2022 è stata una stagione di apprendimento per un pilota che sta completando il suo sesto anno a tempo pieno nel mondiale. "Credo che quello che ci manca sia l'esperienza, compreso il lavoro nel box. Non ha aiutato il fatto che anche le persone più vicine a me stessero iniziando", ha spiegato.

E queste circostanze si sono verificate in una delle griglie più ristrette della storia, con il compagno di squadra Enea Bastianini che ha mantenuto le sue chance di titolo fino al penultimo appuntamento dell'anno. "Stiamo lottando contro Pecco Bagnaia, Quartararo e altri costruttori, quindi è stata un po' dura", ha ammesso.

Di Giannantonio è anche approdato in MotoGP con una delle moto più particolari della griglia. "In MotoGP tutto è più facile se trovi la 'tua moto' fin dall'inizio. Credo che Fabio Quartararo abbia trovato la moto perfetta per lui, e oggi sta vincendo in un team ufficiale ed è campione del mondo", ha riflettuto.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È sempre una sorta di scommessa, bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, con la moto giusta e anche con le persone giuste", ha detto Fabio, che ritiene di soddisfare questi parametri nel suo caso. "Penso che fosse il momento giusto per me, perché mi sentivo pronto per andare in MotoGP; la moto giusta, sì, perché penso che con questa moto si possano vincere delle gare, come fa Enea Bastianini; per quanto riguarda se ci siano le persone giuste, ci stiamo lavorando", ha analizzato.

Per la sua seconda stagione nella classe regina avrà un nuovo ingegnere di pista, Frankie Carchedi. Il tecnico veterano ha trovato rifugio tra le fila di Gresini dopo che Suzuki ha annunciato la sua uscita dal campionato al termine della stagione in corso. Fabio era entusiasta dell'arrivo dell'italo-britannico. "Ho conosciuto Frankie qualche gara fa, abbiamo iniziato a parlare e fin dal primo contatto mi è piaciuto. È molto preciso, diciamo che sa cosa fare. Sapere che nel box c'è un uomo molto esperto e che sa al cento per cento quello che sta facendo, che ha esperienza e anche il controllo di quasi tutto, aiuta molto a migliorare la fiducia. Abbiamo già parlato di fare qualche allenamento per migliorare la mia velocità e anche per conoscerci meglio", ha detto.

Di Giannantonio guarda al 2023 con l'esperienza che non ha fatto in Qatar: "Quest'anno non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, ma sono previsti dei cambiamenti per il prossimo anno e sono molto fiducioso che potremo fare grandi progressi".