MotoGP | Capirossi rassicura: “India? Pista ok, piacerà ai piloti”

La settimana del Gran Premio d’India è movimentata, tra visti e voli persi molti addetti ai lavori stanno ancora aspettando di mettere piede sul suolo asiatico. Oltre alla burocrazia, c’è un altro aspetto che lascia perplessi soprattutto i piloti, ed è la sicurezza della pista. Due settimane fa, in occasione della consueta Safety Commission, i protagonisti della MotoGP hanno espresso le loro riserve circa alcuni punti del Buddh International Circuit.

In particolare, Luca Marini si era mostrato molto duro sostenendo che il muro presente in un punto del tracciato sarà molto pericoloso e spera che non succeda nulla. A rassicurare sulle condizioni della sicurezza della pista che debutterà questo fine settimana nel mondiale è Loris Capirossi. L’ex pilota ricopre il ruolo di responsabile della sicurezza per la Dorna ed è dunque l’incaricato di verificare che i requisiti per correre siano soddisfatti.

“Capirex” ha parlato con i nostri colleghi di GPOne.com, sostenendo che “la pista è ok”. Cerca inoltre di dissipare le preoccupazioni di tutti nel sentire che l’omologazione del tracciato avverrà giovedì: “In tutto il mondo le piste vengono omologate il giovedì del Gran Premio, e quando questo finisce perdono l’omologazione. Per esempio, oggi Misano non ce l’ha più. Questo perché richiediamo un tipo particolare di vernici e protezioni. La maggior parte dei circuiti toglie queste cose il lunedì dopo la gara, quindi perdono l’omologazione. Il caso dell’India è identico alle altre piste”.

Buddh International Circuit Photo by: Sutton Images

Nessun problema, dunque, per quanto concerne la sicurezza: “Non ci sarà alcun problema. Nella Safety Commission di Misano avevamo mostrato ai piloti le immagini della pista attraverso le riprese di un drone. Si vedeva che non era completamente finita, i cordoli non erano ancora verniciati ma sono apparsi contenti. Ora è pronta ed è anche meglio, è tutto a posto”.

La Formula 1 aveva corso in India dal 2011 al 2013, per non fare più ritorno. Sono ormai passati dieci anni da quando la massima categoria automobilistica ha messo piede al Buddh, e da allora sono state effettuate delle modifiche per adattarlo alle moto, che hanno esigenze diverse: “Siamo qui in India da una settimana, abbiamo lavorato e oggi ho girato in moto per avere una visione ancora più chiara. Quello che posso dire è che la pista va bene, i piloti rimarranno contenti. Tutte le modifiche richieste sono state fatte, ci sono anche le protezioni necessarie. Per quanto mi riguarda, il layout è bellissimo, c’è una curva parabolica fantastica!”.

“La pista sarà pronta anche sotto al punto di vista dell’asfalto”, prosegue Capirossi. “Stanno lavorando molto bene 24 ore su 24 per pulirlo. Ovviamente questa non è una pista dove si fanno molte gare, perciò non sarà gommato. Però oggi ci ho girato in moto e l’ho trovato già in buone condizioni”.

A quanto pare, la questione sicurezza sembra una pratica archiviata, anche se l’ultima parola spetterà ai piloti quando arriveranno. La domanda però sorge spontanea: con gli enormi problemi dei visti, riusciranno a giungere in India?