MotoGP: cancellato il GP d'Australia, si torna a Portimao

Carmelo Ezpeleta ce lo aveva già anticipato la scorsa settimana ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale: per il secondo anno consecutivo, la MotoGP non farà tappa a Phillip Island, con il Gran Premio d'Australia che è stato cancellato definitivamente dal calendario 2021.

Le restizioni di viaggio legate alla pandemia del COVID-19 hanno reso impossibile l'organizzazione dell'evento, visto che l'Australia terrà le sue frontiere chiuse almeno fino a giugno del 2022.

Il CEO di Dorna aveva spiegato a Motorsport.com che a Phillip Island poi c'era un'oggettiva difficoltà ad organizzare l'evento in bolla: "In Australia c'erano due problemi: la quarantena e il concetto di bolla, che a Phillip Island è molto complicato, perché ci sono pochi hotel, quindi il personale deve stare nelle case", ha detto Ezpeleta".

Nonostante tutto, non calerà il numero di gare previsto per la seconda parte della stagione, per la Dorna non si è fatta trovare impreparata. Il Gran Premio della Malesia infatti è stato anticipato di una settimana e portato al 24 ottobre, nello slot in cui si sarebbe dovuto correre a Phillip Island.

Questo vuol dire che sarà in "back to back" con il Gran Premio della Thailandia. Eventi che presumibilmente si disputeranno appunto in bolla, come già accaduto in Qatar, con il personale delle squadre che molto probabilmente sarà autorizzato a spostarsi solo dall'hotel al circuito, con spostamenti coordinati dall'organizzatore.

Per andare a colmare il vuoto lasciato dall'Australia, inoltre, è stato deciso di tornare a Portimao nel nel weekend del 7 novembre. La seconda gara sul tracciato portoghese sarà titolata come Gran Premio dell'Algarve e si disputerà in "back to back" con il Gran Premio della Comunità Valenciana, che chiuderà la stagione una settimana più tardi al Ricardo Tormo.

MotoGP 2021: il calendario aggiornato

Data Gran Premio Circuito 28 marzo Qatar Losail 4 aprile Doha Losail 18 aprile Portogallo Portimao 2 maggio Spagna Jerez 16 maggio Francia Le Mans 30 maggio Italia Mugello 6 giugno Catalogna Barcellona 20 giugno Germania Sachsenring 27 giugno Olanda Assen 8 agosto Stiria Red Bull Ring 15 agosto Austria Red Bull Ring 29 agosto Gran Bretagna Silverstone 12 settembre Aragón Aragón 19 settembre San Marino Misano 3 ottobre Americhe Austin 17 ottobre Thailandia Buriram 24 ottobre Malesia Sepang 7 novembre Algarve Portimao 14 novembre Valencia Valencia