MotoGP | Cancellato il GP d'Argentina: le tappe del 2024 calano a 21

Come anticipato da Motorsport.com sabato scorso, la politica dei tagli imposta da Javier Milei, il nuovo presidente dell’Argentina, ha portato all’eliminazione di una grande quantità di programmi ministeriali. Questo ha messo in discussione anche il terzo Gran Premio della stagione MotoGP 2024, in programma il primo fine settimana di aprile sulla pista di Termas de Rio Hondo.

Questo mercoledì, FIM, IRTA e Dorna hanno ufficializzato la sua cancellazione, con conseguenti modifiche del calendario. In questa nuova versione, non figura più l’appuntamento in Argentina, che non sarà sostituito a causa del poco margine di manovra di questa data. La maggior parte dei team aveva già acquistato i biglietti aerei, dato che la settimana seguente si disputerà il Gran Premio degli Stati Uniti.

Ora il punto interrogativo pende sulla gara in Kazakistan, prevista per il fine settimana del 14-16 giugno, annullata lo scorso anno a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Sebbene rimanga in calendario per il momento, è probabile che venga nuovamente sospesa e che il Gran Premio d'Ungheria, già presente nel calendario precedente come evento sostitutivo, venga aggiunto al suo posto nell programma del Campionato del Mondo, in una data da definire.

Se confermata, questa nuova gara si svolgerà sul circuito di Balaton Park, portando il campionato a un totale di 21 tappe. Nonostante la perdita di una tappa rispetto al piano originale di 22 Gran Premi, il Campionato del mondo 2024 sarà comunque il più lungo nella storia del Mondiale, superando di una gara quello dello scorso anno.

Prima della gara inaugurale, che si disputerà nel fine settimana del 10 marzo in Qatar, i team voleranno in Malesia, dove questa settimana avrà luogo lo shakedown. Da giovedì a sabato, infatti, proveranno i tester e i titolari che godono delle concessioni. Dal 6 all’8 febbraio, invece, si svolgeranno i test collettivi. Dopo queste prime prove, si andrà in Qatar, dove il 19 e 20 febbraio sono programmate le ultime due giornate di test collettivi prima che inizi la stagione.

Calendario MotoGP 2024 aggiornato: date, gare e circuiti

Data Gran Premio Circuito 10 marzo Qatar Losail 24 marzo Portogallo* Algarve 14 aprile Stati Uniti Austin 28 aprile Spagna Jerez 12 maggio Francia Le Mans 26 maggio Catalunya Barcelona 2 giugno Italia Mugello 16 giugno Kazakistan

Sokol 30 giugno Olanda

Assen 07 luglio Germania Sachsenring 04 agosto Gran Bretagna Silverstone 18 agosto Austria Red Bull Ring 01 settembre Aragón Motorland 08 settembre San Marino Misano M. Simoncelli 22 settembre India* Buddh International Circuit 29 settembre Indonesia Lombok 06 ottobre Giappone Motegi 20 ottobre Australia Phillip Island 27 ottobre Thailandia Buriram 3 novembre Malesia Sepang 17 novembre Valencia Ricardo Tormo Cheste

*Soggetto a contratto

** Evento di riserva: Ungheria - Balaton Park Circuit