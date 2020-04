MotoGP: cancellati i GP di Germania, Olanda e Finlandia

Fino ad oggi la MotoGP aveva parlato praticamente solo di rinvii, fatta eccezione per il Gran Premio del Qatar, nel quale erano scese in pista solamente la Moto2 e la Moto3.

Con la ripartenza che continua a slittare a causa della pandemia del Coronavirus, era inevitabile però che prima o poi si cominciasse a parlare di eventi cancellati definitivamente per la stagione 2020 ed è quello che è accaduto oggi.

Pochi minuti fa, infatti, FIM, Dorna ed IRTA hanno annunciato ufficialmente la cancellazione dei Gran Premi di Germania, Olanda e Finlandia, eventi che erano previsti per la fine di giugno e l'inizio di luglio e che erano già stati rinviati.

Del resto, parliamo di due paesi, Germania e Olanda, in cui gli eventi di massa sono stati vietati fino alla fine di agosto. Discorso diverso per la Finlandia, dove non era stato ancora possibile omologare il nuovo tracciato del Kymiring, il cui debutto nel Mondiale è quindi rinviato al 2021.

"E' con grande tristezza che annunciamo la cancellazione di questi tre importanti Gran Premi dal calendario della MotoGP. Il GP di Germania si corre su una pista davvero unica (il Sachsenring), con una storia incredibile, e il Kymiring è una nuova ed entusiasmante sede, destinata ad accogliere il Gran Premio di Finlandia per la prima volta dal 1982" ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

La tegola più pesante però è quella del TT di Assen, una gara sempre in calendario nella storia del Motomondiale: "E l'iconico circuito di Assen è l'unico ad aver ospitato il Mondiale in ogni anno, ininterrottamente, da quando è nato il campionato nel 1949".

"A nome di Dorna, vorrei ringraziare tutti gli appassionati per la loro comprensione e la loro pazienza nell'attesa che la situazione migliori. Non vediamo l'ora di tornare al Sachsenring e al TT Circuit di Assen nel 2021, inoltre attendiamo con ansia il debutto del nuovo KymiRing nella prossima stagione" ha concluso.

In questa ultima nota, Ezpeleta non ha fatto accenno alla possibile ripartenza, anche se lo scenario più probabile rimane sempre quello legato ad agosto ed ai Gran Premi di Repubblica Ceca e di Austria, anche se in un'intervista rilasciata recentemente il manager spagnolo ha parlato con ottimismo della possibilità di riaccendere i motori alla fine di luglio.

E' chiaro che tutto però dipenderà dall'evoluzione della pandemia del COVID-19, legata anche alla decisione di diversi governi di iniziare ad allentare la presa del lockdown per ricominciare la produzione industriale.