MotoGP | Campinoti si aspetta che Martin lasci Pramac nel 2025

Nonostante sia un grande fan di Johann Zarco, Paolo Campinoti dovrà fare a meno del francese nel 2024, avendolo lasciato andare nel team Honda LCR, dove ritiene di poter fare una sorpresa. Jorge Martín, invece, resterà per la quarta stagione consecutiva con il team Pramac Racing.

Il boss italiano è felice di tenere il vicecampione del mondo in carica, anche se lo spagnolo ha creduto fino all'ultimo di poter essere promosso nel team ufficiale Ducati al posto di Enea Bastianini. "Ma queste sono cose che fa la Ducati, sono loro che decidono chi deve o non deve essere inserito nella squadra ufficiale", ha sottolineato Paolo Campinoti in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

La storia la conosciamo: Martín è stato strappato alla KTM dalla Ducati per farlo debuttare in MotoGP nel 2021, dove ha subito dimostrato la sua velocità. Tuttavia, ha dovuto pagare le conseguenze di un grave incidente avvenuto all’inizio della sua stagione d’esordio e poi di una moto difficile a cui adattarsi l'anno successivo. Nel 2023, quando tutti i pianeti si sono allineati, ha collezionato una serie di vittorie e, fino all'ultimo Gran Premio, ha dato filo da torcere a Pecco Bagnaia nella corsa al titolo.

Sebbene nel corso del 2022 gli fosse stato preferito Enea Bastianini per la promozione nel team ufficiale, con la superba stagione 2023 messa a segno, i riflettori si sono nuovamente accesi sullo spagnolo, tanto da fargli pensare di poter finalmente diventare parte integrante della formazione ufficiale nonostante le garanzie che Bastianini era riuscito a ottenere. "L'anno scorso, a un certo punto, sono tornati alla carica con Jorge, ma farlo durante la stagione non è stato qualcosa di molto positivo perché ha causato un po' di distrazione", dice il manager italiano.

Anche se alla fine è rimasto, Paolo Campinoti è convinto che il 2024 sarà l'ultima stagione di Jorge Martín con la squadra italiana: "Questo è sicuro". E ha poca fiducia nella possibilità che lo spagnolo si unisca al team Ducati. "Secondo me, se ne andrà. Potrebbe andare alla Honda, hanno bisogno di un pilota forte e, tra i giovani, lui è sicuramente quello che offre maggiori garanzie".

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín pourrait-il se laisser tenter par Honda en 2025 ?

Appena terminata la stagione, Martín ha chiarito che la sua ambizione per il 2025 è quella di diventare un pilota ufficiale. "L'obiettivo è salire sulla moto rossa", ha detto a Motorsport.com durante i festeggiamenti organizzati dalla Ducati a Bologna lo scorso dicembre. "So che sarà difficile, perché c'è molta concorrenza per questa posizione, ma credo di aver già dimostrato abbastanza. Se non riuscirò ad ottenerla, allora cercherò fuori da Ducati”.

La delusione per essere arrivato così vicino a realizzare il suo sogno era ancora palpabile quando, intervistato dalla rivista spagnola AS, ha precisato: "Per il 2025, la mia priorità al 100% è quella di andare in un team ufficiale. Il mio obiettivo è quello factory Ducati, perché è la Casa in cui mi trovo, conosco la moto e posso proiettarmi molto bene lì. Ma se non mi vogliono o non mi ritengono il migliore, cercherò qualcos'altro".

Molto presto è stato chiaro che i suoi occhi erano puntati sulla Honda, il marchio per il quale ha corso in Moto3 prima di essere “sedotto” dalla KTM. Un gruppo che intende seguire da vicino quest'anno, per capire se sta prendendo la giusta direzione dopo l’addio di Marc Márquez, approdato proprio in Ducati con la formazione Gresini.

"La mia posizione è diversa da quella di Marini, perché io sto vincendo e lui sta ristagnando", ha sottolineato il mese scorso, quando gli è stato chiesto dell'uomo che ha lasciato la Ducati del team VR46 per sostituire il #93 alla Repsol Honda. “Ma se vedo che la Honda sta migliorando un po' o che a lungo termine può essere un progetto vincente, allora sarebbe una buona opzione. Ma al momento mi diverto di più con la Ducati".