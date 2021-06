MotoGP calendario: cancellato Motegi, entra Austin

La gara in Texas avrà luogo il primo fine settimana di ottobre, con la gara programmata domenica 3. L’intenzione di Dorna, promoter del campionato, era di fare una doppietta su quella stessa pista come è stato fatto in Qatar o come i due appuntamenti in Austria dopo la pausa estiva. Ma la Formula 1 ha previsto di correre lì alla fine dello stesso mese di ottobre (dal 22 al 24) e questo ha tolto ogni possibilità di doppia gara.

Il cambio da Motegi ad Austin è il primo di quelli che dovrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni, prima che venga stipulata la versione definitica del calendario, al ritorno dalla pausa estiva all’inizio di agosto.

Le durissime restrizioni che sono ancora vigenti in Australia – paese che continua ad avere le frontiere chiuse a chiunque non abbia il passaporto australiano né la residenza – rendono praticamente impossibile l’approdo del mondiale a Phillip Island. Allo stesso modo, sembra improbabile l’organizzazione del Gran Premio d’Argentina, sia per l’impatto del Covid sia per l’incendio che qualche mese fa ha invaso il circuito di Termas de Rio Hondo.

In questa fase della stagione, gli sforzi si concentrano su una doppietta che comprenderebbe il Gran Premio di Thailandia e quello della Malesia: si farebbero due gare nei weekend consecutivi a Sepang, nel caso in cui le parti coinvolte sconsigliassero di recarsi a Buriram.

Allo stesso modo, è molto probabile che prima dei test di Valencia si torni su alcune piste già visitate durante l’anno e quella di Portimao sembra la pista più ipotizzabile in questo senso. Se questo piano dovesse essere effettivo, il campionato 2021 arriverebbe ad avere 19 appuntamenti.