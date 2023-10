MotoGP | Buriram, Prove: Martin cade ma svetta, Bagnaia centra la Q2

La pioggia attesa su Buriram per il pomeriggio ha graziato i piloti della MotoGP, che hanno dato vita ad una sessione che è stata una vera e propria pre-qualifica, con la bellezza di 18 moto racchiuse nello spazio di appena poco più di mezzo secondo quando è stato il momento di andare a delineare il quadro dei dieci che avranno accesso diretto alla Q2 del Gran Premio di Thailandia.

Jorge Martin ha confermato un po' tutto il repertorio delle ultime due settimane. Il pilota del Prima Pramac Racing è stato infatti il più veloce di giornata con un tempo di 1'29"826, ma nel finale è incappato anche in un errore: ha esagerato la staccata alla curva 3, perdendo l'anteriore e finendo ruote all'aria. Una scivolata dalla quale si è rialzato incolume e che ha dato vita ad una bandiera gialla che ha cristallizzato la classifica a circa un minuto e mezzo dal termine.

All'inseguimento del madrileno ci sono le due Aprilia ufficiali, che a sorpresa stanno brillando su una pista che non era considerata particolarmente favorevole alla RS-GP. Anzi, Maverick Vinales è parso piuttosto pimpante per tutto il giorno e alla fine ha chiuso a soli 98 millesimi dalla vetta. Aleix Espargaro però non è stato da meno, perché è terzo, 62 millesimi più indietro.

Se nella FP1 avevano un po' faticato, nel pomeriggio sono tornate alla ribalta le Ducati, perché nelle posizioni tra la quarta e la settima ci sono solamente delle Desmosedici GP. A capitanare questo trenino è il fresco vincitore del GP d'Australia, il francese Johann Zarco, che ha preceduto il tandem della Mooney VR46 con nell'ordine Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Solo settimo il leader del Mondiale Pecco Bagnaia, anche se il suo gap nei confronti del rivale nella corsa al titolo è solo di 243 millesimi. Anche stavolta il piemontese ha un po' faticato alla ricerca della messa a punto, ma dopo due passaggi dalla Q1 consecutivi, questa volta ha subito messo al sicuro il suo accesso al segmento decisivo della qualifica, quindi è un passo avanti significativo.

In ottava posizione troviamo la Yamaha di Fabio Quartararo, che in effetti in quelle situazioni in cui viene portata la carcassa più rigida per il posteriore riesce a sfruttare di più il potenziale della M1, mentre a completare il quadro delle prime dieci posizioni ci sono due KTM: una è quella ufficiale di Brad Binder, l'altra quella griffata GasGas Tech3 affidata ad Augusto Fernandez, che completa una top 10 tutta racchiusa in appena 304 millesimi.

Questa volta a Marc Marquez non è bastato prendere il gancio di Martin per centrare la Q2, perché il pilota della Honda è il primo degli esclusi, anche se per appena 65 millesimi. Tra le altre cose, nella prima fase del turno, l'otto volte campione del mondo è stato anche colpito ad una spalla da un pezzo perso dalla Ducati di Martin. Per un po' ha accusato dolore, ma poi sembra aver superato la cosa senza troppi problemi.

Peccato anche per Franco Morbidelli, 12°, che alla fine ha mancato la Q2 per meno di un decimo con la sua Yamaha. Dopo il bellissimo podio di Phillip Island, è tornato con i piedi per terra anche Fabio Di Giannantonio, 14° alle spalle della KTM di Jack Miller con la Ducati del Gresini Racing. Per ora invece è in grande difficoltà Enea Bastianini, che si ritrova 19° ed apre il terzetto degli unici piloti staccati più di un secondo. La cosa incredibile è che maggiore il suo distacco da Alex Marquez che lo precede che quello che lo spagnolo del Gresini Racing accusa dal miglior tempo di Martin.