MotoGP, Brno, Libere 1: Nakagami stupisce ancora

Marc Marquez non c'è, ma a sorpresa c'è comunque una Honda davanti a tutti alla conclusione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. Dopo il grande quarto posto di Jerez, Takaaki Nakagami ha iniziato alla grande anche il weekend di Brno, piazzando la sua RC213V del Team LCR davanti a tutti in 1'57"353.

Il tutto al termine di un turno ancora una volta serratissimo, che ha visto ben 15 piloti racchiusi nello spazio di meno di mezzo secondo, ma anche i big che probabilmente non hanno ancora mostrato tutto il loro potenziale.

Alle spalle di Nakagami, c'è la Suzuki di Joan Mir, che forse aveva anche bisogno di esorcizzare il tracciato su cui lo scorso anno aveva fatto un brutto incidente durante i test, che lo aveva costretto ad uno stop. Lo spagnolo alla fine ha chiuso con soli 11 millesimi di ritardo.

Bene anche la KTM, con Pol Espargaro bravissimo a portare la RC16 in terza piazza a soli 39 millesimi dalla vetta. Tra le altre cose, anche Brad Binder era riuscito a realizzare un crono in linea con quello del compagno di squadra, ma poi se lo è visto cancellare e quindi per ora si deve accontentare del 16esimo posto.

In quarta piazza c'è la migliore delle Ducati e anche in questo caso si tratta di una sorpresa, perché è quella con i colori Avintia affidata a Johann Zarco. Quinta invece la migliore delle Yamaha, quella di Maverick Vinales, con lo spagnolo che si è anche reso protagonista di una scivolata alla curva 13 nelle prime fasi del turno.

A seguire c'è un bel gruppetto competto di piloti di casa nostra, capitanato dalla Ducati di un Andrea Dovizioso che sembra aver iniziato il weekend con un piglio migliore rispetto a Jerez e precede il compagno di squadra Danilo Petrucci: entrambi sono distanziati di meno di tre decimi dalla vetta.

Continuando a scorrere la classifica ci sono poi le due Yamaha di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, con il "Dottore" che ha ottenuto la sua prestazione con una coppia di gomme dure ed anche lui è rimasto al di sotto dei tre decimi di ritardo.

Il quadro dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa con Cal Crutchlow, apparso in condizioni fisiche migliori rispetto a due settimane fa. Per il momento, dunque, mancherebbe l'Aprilia nel segmento decisivo della qualifica, con Aleix Espargaro che invece si è fermato in 11esima piazza, a 36 millesimi dal britannico.

Segue la Suzuki di un Alex Rins ancora non al 100% della condizione dopo l'infortunio alla spalla rimediato a Jerez 1. Non deve stupire invece il fatto che il leader iridato Fabio Quartararo sia solamente in 13esima posizione, perché il portacolori della Yamaha Petronas ci ha abituati a lavorare solo in ottica gara nella FP1 del venerdì.

Stesso discorso che vale anche per Pecco Bagnaia, autore del 15esimo tempo, alle spalle della Ducati Pramac gemella di Jack Miller, ma anche vittima di un incidente alla curva 1 proprio nel finale del turno. Anche l'australiano invece ha avuto un bel brivido alla curva 13, riuscendo a non cadere nonostante una chiusura dell'anteriore, ma finendo nella ghiaia.

All'appello mancano quindi le due Honda con i colori Repsol: quella del rookie Alex Marquez è in 18esima posizione, staccata di circa 1"2. Se la passa anche peggio il sostituto del fratello, il tedesco Stefan Bradl, ultimo a poco meno di 2" con l'altra RC213V ufficiale.