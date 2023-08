MotoGP | Brivio: “Honda e Yamaha devono recuperare creatività”

Honda e Yamaha continuano a vivere una delle loro peggiori crisi da quando sono in MotoGP. Dopo diversi anni che faticano, specialmente la Casa di Iwata, i due costruttori giapponesi sembrano aver toccato il fondo nella classe regina, essendo state superate dai marchi europei. Così, nella stagione 2023, dopo 10 gran premi, sono le ultime due nella classifica dei costruttori, con 93 punti ciascuna.

Tuttavia, due buoni risultati come sono stati il trionfo di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe e il podio di Fabio Quartararo, sempre ad Austin, hanno fatto sì che nessuno dei due marchi abbia automaticamente diritto alle concessioni previste dall'attuale regolamento. Pertanto, il desiderio della Dorna è quello di cambiare la situazione e che entrambi i costruttori possano contare sulle concessioni nei prossimi anni, in modo da recuperare il livello.

Molti concordano sul fatto che la mossa, attualmente in discussione, potrebbe essere molto vantaggiosa sia per la casa dei tre diapason che per quella dell'ala dorata. Ma c'è chi pensa che sia la Yamaha che la Honda dovrebbero fare un passo in più. È il caso di Davide Brivio.

L'italiano è uno degli uomini più esperti della MotoGP. È stato alla Yamaha, come grande artefice di una delle mosse più importanti nella storia del Motomondiale, l'ingaggio di Valentino Rossi dopo aver lasciato la Honda, un'epoca gloriosa. È stato anche a capo della Suzuki, prima dell'uscita della casa di Hamamatsu dalla categoria e della sua stessa partenza per la Formula 1 in Alpine, prima di lasciare nel 2022.

Davide Brivio, Team manager Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Parlando al sito web della MotoGP, Brivio sostiene che Honda e Yamaha devono cambiare il loro approccio e recuperare la creatività che le ha rese grandi: "Tutti sanno che probabilmente devono rivedere il loro approccio. Molti anni fa era un business giapponese, quando Honda, Yamaha e Suzuki lottavano tra di loro. I produttori europei sviluppavano le loro moto e proponevano idee, alcune funzionavano e altre no", ha esordito.

"Ma in quel periodo si prepararono sempre di più e, quando furono pronti, tutte le loro nuove idee funzionarono. Improvvisamente i giapponesi, che avevano moto più 'semplici', senza troppi espedienti, si ritrovarono indietro. Ora è difficile anche perché, quando si copia, si rimane sempre indietro. Bisogna essere creativi per fare qualcosa di meglio, ma non è facile. È un peccato, spero che trovino un modo per recuperare, per tornare a lottare", ha aggiunto.

Per Brivio, i marchi giapponesi dovrebbero cogliere la situazione come un'opportunità per fare un piano a lungo termine: "Sono in una situazione difficile, lo sanno tutti. In un certo senso, è una grande opportunità per loro perché possono riformarsi, pensare a come passare al livello successivo o al prossimo passo. Probabilmente questo era prevedibile due o tre anni fa”.

"Ora è il momento migliore per fare un piano di tre o cinque anni e tracciare una tabella di marcia per tornare a lottare. I piloti possono trovarsi in una situazione difficile al momento, ma se hanno un piano possono trarne vantaggio due anni dopo. Naturalmente, bisogna essere pazienti: la Ducati ha realizzato la sua nuova moto nel 2015 e ha vinto il mondiale nel 2022. Dobbiamo essere pazienti nelle corse", ha concluso.