MotoGP | Brembo ringrazia Federeazione e team per la collaborazione

Carmelo Epzeleta a Valencia ha espresso la sua soddisfazione con la Brembo per gli alti standard di sicurezza e performance raggiunti negli impianti frenanti della MotoGP considerato che la multinazionale bergamasca fornisce tutte le squadre della classe regina del MotoMondiale. Il promotore del campionato ha rinosciuto l'impegno della Casa italiana e la Brembo ha voluto estendere la sua soddisfazione scrivendo una lettera di ringraziamento alla FMI e ai team.

L’anno scorso la Brembo ha dedicato la seconda parte del mondiale 2021, per dialogare con la Federazione e con i team per iniziare una collaborazione volta ad aumentare la potenza frenante delle moto, pur mantenendo costanti i valori di sicurezza raggiunti e senza penalizzare le prestazioni specie in quegli appuntamenti definiti “High Duty”, vale a dire quelle gare che richiedono una maggiore dissipazione di energia per cui l’obiettivo è sempre quello di mantenere la massima efficienza frenante in ogni condizione.

Dalla cooperazione con i team è nato il disco alettato in carbonio con diametro da 355 mm, vale a dire la soluzione che è stata introdotta a inizio 2022 e applicata dalla maggior parte dei piloti in Austria, Giappone e Thailandia, vale a dire i tracciati più severi per la staccata.

Il disco dal diametro maggiorato dotato di materiali e soluzioni ingegneristiche innovative ha evitato qualsiasi problema, attingendo al know how dell’azienda bergamasca che investe molto in Ricerca e Sviluppo per mantenere alti gli standard raggiunti.

La Brembo ha scritto a sua volta una lettera a Federazione e ai team per esprimere la sua soddisfazione per il lavoro svolto in una collaborazione che ha dato soddisfazione e i suoi frutti.