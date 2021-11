MotoGP | Bradl sostituirà Marc Marquez a Portimao

Stefan Bradl tornerà a indossare la tuta del team Repsol Honda questo fine settimana. Il tester della Casa dell’ala dorata infatti dovrà sostituirà l’infortunato Marc Marquez, che non disputerà il Gran Premio dell’Algarve dopo essersi fatto male lo scorso sabato mentre si allenava con una moto offroad.

Per il tedesco si tratterà della quinta gara di questa stagione, dopo la doppietta del Qatar e il Gran Premio di Spagna, a Jerez. In queste tre occasioni aveva già sostituito Marquez per l’ormai famoso infortunio al braccio destro. La quarta e ultima gara disputata fino ad ora è stata il Gran Premio di San Marino, in cui ha corso come wild card con i colori HRC.

Badl lavorerà con il team di Marc Marquez, capeggiato da Santi Hernandez, con cui, oltre ai primi tre gran premi di questa stagione, aveva già lavorato durante il 2020, quando ha disputato undici gare per la lunga assenza dello spagnolo. Il miglior risultato del tedesco nelle 15 gare svolte tra il 2020 e il 2021 è stato un settimo posto, ottenuto al Gran Premio del Portogallo, ultimo evento della scorsa stagione atipica in cui ci sono stati 15 gran premi a causa della pandemia.

Al momento, Honda ha confermato Bradl come sostituto per questo fine settimana nella seconda gara che quest’anno verrà disputata al Circuito di Portimao, in attesa dell’evoluzione dell’infortunio di Marc Marquez. Lo spagnolo si è fatto male sabato scorso, rimediando una “lieve contusione alla testa”, secondo quanto affermato da Honda. Dopo aver fatto una visita a causa del malessere che lamentava il pilota, è stato deciso di non farlo correre questo weekend.

Martedì prossimo, Marquez tornerà a farsi visitare per capire se potrà prendere parte al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento dell’anno che si svolgerà dal 12 al 14 novembre. La priorità di Honda però è che l’otto volte campione del mondo possa essere presente agli ultimi test ufficiali della stagione, che si svolgeranno a Jerez il 18 e il 19 novembre, proprio quando si dovrà decidere la strada definitiva che dovranno prendere gli ingegneri con la moto del prossimo anno.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images