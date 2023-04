MotoGP | Bradl: “Nei test Honda a Jerez mai provato il telaio Kalex”

Il mese scorso, Motorsport.com aveva anticipato che Honda avrebbe fatto esordire un nuovo telaio Kalex in un test privato a Jerez che ha avuto luogo all’inizio di questa settimana.

Il nuovo telaio doveva inizialmente debuttare nei test ufficiali dopo il Gran Premio di Spagna a Jerez, ma è stato portato in pista nella settimana che precede l’appuntamento di egli Stati Uniti.

Tuttavia, Stefan Bradl, che questo weekend si trova ad Austin per sostituire l’infortunato Marc Marquez, afferma di non aver mai provato alcun telaio Kalex: “Abbiamo fatto due giorni di test. Sono stati positivi perché abbiamo appreso alcune cose, ci sono state delle voci sul telaio Kalex”

“Lo dirò in maniera diretta, il telaio non era lì, non ne ho visto alcuno. Abbiamo lavorato sul programma normale, il classico piano di test. Avevamo cose nuove ovviamente, ma bisogna fare attenzione”, ha spiegato il tedesco nel giovedì del GP delle Americhe. “Questo test era privato e confidenziale, anche se c’erano altri costruttori con noi. Tutto ciò che però posso dire è che non avevamo un telaio Kalex”.

Joan Mir, che tornerà in pista ad Austin dopo aver saltato il GP d'Argentina a causa di un infortunio alla caviglia, sostiene di non sapere nulla del nuovo telaio Kalex, ma insiste sul fatto che non si affiderà a un solo telaio per risolvere tutti i problemi che ha sulla RC213V.

"Ho sentito parlare di quel telaio solo grazie a voi media”, ha aggiunto il maiorchino. “Al momento non ne so nulla, devo parlare con la squadra. Ne ho sentito parlare, ma al momento non c'è nulla di concreto, credo”.

"Non mi fido di un telaio che mi dia tutto ciò di cui ho bisogno in termini di accelerazione, velocità massima e altro. Penso che non sia così. Ogni aiuto che riceviamo è ben accetto e molto importante. Confido molto nel lavoro sui dettagli e nel non cambiare completamente la moto gara per gara, perché non si capisce il potenziale della moto".

La Honda non ha ancora commentato il motivo per cui non ha testato il nuovo telaio Kalex a Jerez e se è stato portato ad Austin.