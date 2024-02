MotoGP | Borsoi: “Lo stop rallenta Morbidelli, ma si adatterà subito”

Il nuovo capitolo della carriera di Franco Morbidelli non è iniziato nel migliore dei modi, la brutta caduta avvenuta durante i test privati di Portimao della scorsa settimana l’ha costretto a saltare i tre giorni di test collettivi a Sepang, fondamentali per indirizzare la stagione 2024 della MotoGP. Il team Pramac ha comunicato ieri che il romano non solo non si recherà in Malesia, ma darà forfait anche ai test in Qatar programmati per metà febbraio.

Il coagulo di sangue che era stato rilevato dalla TAC svolta dopo l’incidente ha portato i medici a essere cauti, così Morbidelli è tornato a casa ma dovrà restare a riposo per precauzione. Pramac è dovuta così correre ai ripari in questi giorni di test a Sepang, dove Michele Pirro sta girando con la Desmosedici GP24 che in teoria dovrebbe portare il numero 21.

Gino Borsoi, team manager Pramac, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport come la squadra si sta organizzando per cercare di portare avanti il lavoro e creare un piano per facilitare quello di Morbidelli: “Per quanto riguarda l’organizzazione, è ancora da decidere. Stiamo valutando insieme a Ducati come è meglio procedere per il prossimo test. È chiaro che questo problema di Morbidelli rallenta molto il suo approccio alla nuova moto. Quindi dovremo partire con un programma diverso rispetto a quello che pensavamo a inizio stagione”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Arriverà alla prima gara senza nemmeno un giorno di test, cercheremo da ora in poi di organizzarci nel miglior modo. Cerchiamo un equilibrio più idoneo possibile alla gara”, prosegue Borsoi, che però ci tiene a sottolineare di aver parlato con Morbidelli per sincerarsi delle sue condizioni. “La cosa più importante, in questo momento, è che lui stia bene e in effetti è così. Ci ho parlato, ha una gran voglia di girare e di provare la moto nuova. Purtroppo non lo può fare, ma quando arriverà su questa nuova moto riuscirà a prendere il feeling immediatamente. Ne sono convinto. La moto sta dimostrando che il modello 2024 sta andando piuttosto bene”.

Da Pramac arrivano dunque messaggi confortanti sulla salute di Morbidelli, così come sulla pianificazione del lavoro per consentire al pilota di arrivare nelle migliori condizioni tecniche possibili: “Lui sta bene, si tratta solo di precauzione. Hanno bisogno di quattro settimane di margine per essere sicuri, ma in linea di massima dopo queste quattro settimane sarà a posto. Non abbiamo ancora valutato quale potrebbe essere l’alternativa perché questa è una notizia di ieri. Ora siamo in fase di sviluppo per quanto riguarda la possibile sostituzione di Franco”.