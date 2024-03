MotoGP | Borsoi: "Il percorso di Martin in Pramac, piaccia o no, è giunto al termine"

Nel suo primo anno alla guida del Prima Pramac Racing, il team satellite italiano della Ducati ha vinto il titolo a squadre, un traguardo che fino alla scorsa stagione era sempre stato riservato ai team ufficiali.

Nella sua seconda stagione, Gino Borsoi spera di fare un ulteriore passo avanti e portare Jorge Martin al titolo piloti, una sfida iniziata brillantemente al Gran Premio del Qatar, dove ha conquistato la pole e la vittoria nella Sprint. Ma ha lasciato qualche ombra nella gara di domenica, dove il principale rivale, Pecco Bagnaia, ha vinto con grande autorità.

Motorsport.com ha voluto intervistare l'ex pilota e ora direttore sportivo di Pramac per conoscere le sue impressioni dopo l'inizio della stagione.

Qual è la valutazione di Pramac del weekend del Qatar in relazione a Jorge Martin?

"Il fine settimana è stato molto buono, a partire dalle qualifiche, che sono state perfette ed è riuscito a fare un tempo spettacolare (nuovo record del circuito), fino alla Sprint del pomeriggio, che ha vinto superando i problemi che avevamo con la moto. Poiché il sabato pomeriggio non avevamo ancora la moto, diciamo, pronta per poter fare una gara come quella che ha fatto lui, ha corso con tutti i problemi e ha conquistato una vittoria contro ogni pronostico. Sapevamo che avremmo sofferto e lui ha fatto la magia, è stato l'artista del sabato pomeriggio con una moto che andava molto bene. Domenica non abbiamo avuto gli stessi problemi di sabato, direi molto meno, ma non ha potuto attaccare dall'inizio perché eravamo in allarme per il problema delle vibrazioni e del consumo delle gomme. Siamo dovuti partire con molta cautela, non volendo attaccare dal primo momento e questo eccesso di prudenza, fin dal primo giro, è ciò che gli ha impedito di lottare con Bagnaia. Pecco è partito forte senza preoccuparsi troppo delle gomme e noi siamo stati molto prudenti. Credo che sia questo il motivo per cui abbiamo perso la possibilità di lottare per la vittoria".

Il team Pramac festeggia il podio di Jorge Martin in Qatar domenica scorsa. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Questa posizione "conservativa" è stata una decisione presa al momento della partenza del pilota o faceva parte della strategia del team?

"È una decisione di squadra, la valutiamo molto sia il sabato dopo la gara sia la domenica mattina, si vedono i dati sul consumo degli pneumatici e, da lì, si fa una proiezione. Sapevamo che se avessimo mantenuto lo stesso ritmo della Sprint, il pneumatico non avrebbe retto. La domenica ci ha dimostrato che la valutazione era stata corretta, ma sono entrati in gioco altri fattori: le gare della Moto3 e della Moto2 hanno cambiato un po' la proiezione del consumo delle gomme e questo è un aspetto che dobbiamo imparare, perché le Pirelli sono più morbide e lasciano un'aderenza diversa rispetto alle Dunlop dello scorso anno. Venerdì ha piovuto anche nel pomeriggio e non ha cambiato il grip degli pneumatici nelle altre classi, cosa che è stata diversa domenica dopo le due gare".

È indiscutibile che Martin abbia conquistato due podi e sia terzo nel Campionato del Mondo, il che è un ottimo risultato. Ma l'impressione di domenica è stata un po' di disincanto... Si sta mettendo troppa pressione addosso?

"Jorge non ha nessuna pressione, e dalla squadra ancora meno, zero. È migliorato rispetto al 2023, ha lavorato molto fisicamente e mentalmente, credo che sia un Jorge che ora copre tutti gli aspetti della preparazione, anche a livello mentale, diciamo. Fisicamente era già super-preparato l'anno scorso e gli mancava solo quel piccolo tocco, forse. Poi dovremo vedere se questa preparazione ci porterà dei risultati, ma siamo sicuri che migliorerà rispetto all'anno scorso, quando ha dimostrato di essere il più veloce della categoria e gli mancavano solo dei dettagli che ora stiamo cercando di perfezionare. Lo vedo molto tranquillo, il risultato di domenica è stato molto buono, così come l'intero weekend. Dobbiamo tenere presente che il Campionato del Mondo è molto lungo e non dobbiamo commettere errori. L'anno scorso, alla prima gara di Portimao, avevamo fatto un grande sabato e la domenica ci è andata male (si è toccato con Marc Marquez al primo giro e poi, quando stava rientrando, è caduto a 6 giri dalla fine in decima posizione), forse se avesse finito la gara, ottavo o nono, avremmo ottenuto dei punti molto preziosi per la classifica finale, che gli avrebbero dato più margine nella sua lotta con Pecco".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, e Jorge Martín, Pramac Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando a fine gara Bagnaia dice: "Lavoriamo in silenzio", come lo legge Pramac? C'è una battaglia psicologica?

"Non ci sono polemiche né con Pecco né con la parte rossa del team Ducati. Ovviamente, e lo hanno dimostrato più volte, la domenica arrivano. Questo è un aspetto che dobbiamo studiare e imparare. Il più delle volte iniziano il fine settimana con molte difficoltà e con l'avvicinarsi della domenica migliorano sempre di più. È qualcosa che dobbiamo capire perché da un venerdì così difficile per loro riescono poi a vincere la gara. Se riuscissimo a farlo anche noi, avendo un venerdì ed un sabato così solidi come ha sempre fatto Jorge, allora la domenica saremmo ancora più forti. L'altra opzione è chiedere alla Dorna di eliminare la domenica (ride)".

Motorsport.com ha recentemente pubblicato delle interviste a Paolo Ciabatti, ex direttore sportivo della Ducati, e al suo sostituto, Mauro Grassilli. Entrambi concordano sul fatto che la strategia della casa bolognese per Pramac è quella di tornare a essere un team di formazione, con piloti giovani e stipendi bassi. Entrambi hanno convenuto che questo è l'ultimo anno di Martin con la squadra. Pramac non ha voce in capitolo?

"Ovviamente facciamo parte di un progetto Ducati. Pramac è nato per essere il junior team, ovvero la squadra da cui passano i giovani piloti o i piloti con una certa esperienza per essere valutati e, se lo sanno fare, per passare alla squadra ufficiale. Questo è il progetto con cui Pramac è partita. E capisco che è ancora lo spirito e la ragione per cui abbiamo questo grande legame con la Ducati e le moto ufficiali. È detto che Martin non farà parte del progetto del prossimo anno? Personalmente credo che il tempo di Jorge con il team Pramac, che piaccia o no, sia giunto al termine. È stato con noi per tanti anni, ha iniziato dal primo anno in MotoGP e siamo al quarto anno. Il prossimo passo deve essere con una moto ufficiale, che sia Ducati o altro. Continua a dimostrare di essere uno dei più veloci, o forse il più veloce o alla pari con Pecco, e merita, oltre a una grande stagione con noi quest'anno, di avere una moto ufficiale l'anno prossimo. Per quanto sia bello e interessante per un pilota Pramac, che ha una moto ufficiale Ducati e un legame speciale con la casa".

Il rapporto con Grassilli è buono come quello con Ciabatti?

"Ho un ottimo rapporto con entrambi. Ciabatti è un gentiluomo, una grande persona, ci ha aiutato molto in questi anni, molto equilibrato, abbiamo lavorato perfettamente in tutti questi anni. Grassilli l'ho conosciuto da poco, ma ho visto che ha lo stesso stile, mi è piaciuto lavorare con lui, è molto sensibile ed equilibrato. Credo che riusciremo a lavorare bene come con Paolo".

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo aver saltato il pre-campionato per un infortunio, Franco Morbidelli ha potuto finalmente fare il suo debutto sulla Ducati...

"Il bilancio del weekend di Morbidelli è molto positivo, ben oltre le aspettative. Era la sua prima volta su una Ducati, il martedì di Valencia non conta per le circostanze. Il primo vero test per lui è stato il venerdì in Qatar, quando gli altri venivano da cinque giorni di test, tutti con un assetto, una velocità e una tranquillità dovuti a tutto l'allenamento che avevano già fatto. Per lui ogni volta che metteva piede sul circuito scopriva cose, è come un bambino che inizia a camminare. Non ha commesso errori. Sabato è arrivato a 24 secondi dal vincitore e domenica, con il doppio dei giri, è arrivato alla stessa distanza. Ciò significa che ha migliorato il suo ritmo di un secondo con molti giri in più, capendo sempre di più di cosa ho bisogno e cosa può fare con questa moto".

La Ducati ha ingaggiato Fermin Aldeguer per Pramac nel 2025...

"Bene, la Ducati ha firmato Aldeguer. Da lì si tratta di vedere dove la Ducati voglia collocarlo".

Ma ti piacerebbe avere Fermin in Pramac il prossimo anno?

"Evidentemente..."

Cosa ne pensi del debutto di Pedro Acosta in MotoGP?

"Lo sapevamo già, è incredibile, lo ha dimostrato in gara. Ha fatto quello che doveva fare, attaccare dal primo minuto per capire cos'è la MotoGP, per capire cosa significa lottare con i migliori piloti del mondo. Era davanti, poteva vedere come guidava Marquez, poteva vedere come guidava Jorge, i migliori. Da metà gara alla fine ha sofferto perché deve ancora capire come gestire la gomma e adattarsi alla categoria, con moto più potenti e pesanti. Fisicamente, immagino, avrà sofferto un po' di più. Ma immagino che tutto lo stress e la pressione di capire la categoria in una gara così lunga ti porti a fare, se così si può dire, piccoli errori a causa della sua mancanza di esperienza. La sintesi, per me, è che ha fatto quello che doveva fare: attaccare e divertirsi. Penso che lo vedremo presto lassù a lottare per qualcosa di più".

E quello di Marc Marquez con la Ducati?

"Penso che abbia avuto un fine settimana più che intelligente, a poco a poco sta scoprendo la moto, la sta capendo, senza commettere errori. Cosa direi a Marc? Non posso dirgli nulla, lui sa infinitamente meglio di me come gestire questa situazione. Capisco che Marc ha un piano e che non ha spinto dal primo minuto al cento per cento, perché vorrà scoprire tutti i segreti di questa Ducati, che per lui è una moto completamente nuova, molto diversa da quella a cui era abituato. Capisco che portare la moto a casa, informarsi e progredire un po' alla volta sia il modo più intelligente di procedere. Ma, insisto, nessuno meglio di lui sa come gestire questa situazione".