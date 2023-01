MotoGP | Binder: "Spero di poter lottare per le posizioni d’onore nel 2023”

Brad Binder disputerà la sua quarta stagione in MotoGP nel 2023, sempre come pilota KTM. Il sudafricano, ex campione della Moto3 e secondo classificato in Moto2, sarà ancora una volta alla guida dell'armata austriaca, dopo aver concluso ancora una volta come miglior pilota della casa (anche se Miguel Oliveira è stato l'unico pilota a salire sul gradino più alto del podio).

Il compito non sarà facile, dopo un 2022 frustrante per la squadra di Mattighofen. Nessuno dei suoi quattro piloti è riuscito a guidare con regolarità nelle posizioni di riferimento, e solo le due vittorie di Oliveira e i diversi podi di Binder sono riusciti a salvare l'onore di KTM.

Il problema principale? Ottenere buoni tempi sul giro secco. Le statistiche mostrano che tutti e quattro i piloti della squadra austriaca hanno faticato più del previsto per entrare in Q2, diminuendo quindi le loro possibilità di lottare davanti la domenica. “La stagione 2022 è stata già lunga per me, a volte anche noiosa, ma non vedo l'ora di tornare a correre", ha detto Binder nella conferenza stampa successiva alla presentazione ufficiale della squadra.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

"Gli ultimi due anni non sono stati facili per noi e abbiamo lavorato molto duramente. L'anno scorso siamo arrivati sesti e credo davvero che se riusciremo a fare un passo avanti potremo andare lontano. Spero di poter lottare per i primi tre posti, è il mio obiettivo di quest'anno. Onestamente, in KTM non mi hanno mai detto esplicitamente cosa si aspettano da me, ma l'obiettivo è sempre quello di vincere, ed è chiaro. Ed è per questo che potete immaginare la nostra frustrazione per non essere riusciti a farlo".

"Dobbiamo migliorare la frenata, perché è difficile fermare la moto, e girare il più velocemente possibile per poterla riprendere rapidamente. Sono arrivate molte facce nuove nella squadra", ha detto, riferendosi all'armata di tecnici italiani che sono sbarcati a Mattighofen, "Tutto quello che ci portano ha uno scopo e viene a risolvere un problema che abbiamo. Le cose ci mettono un po' di più ad arrivare, ma quando arrivano funzionano sempre. È un grande cambiamento rispetto all'anno scorso, quando dovevamo testare le cose ogni settimana, e lo sviluppo sarà più stabile".

KTM RC16 Photo by: KTM Images

In questo senso, Binder ha accolto positivamente l'arrivo in squadra di Miller, che è stato in grado di confermare le carenze della RC16: "Penso che sia fantastico avere Jack in squadra. Ha un bagaglio di conoscenze molto ampio grazie alla sua esperienza in Ducati, ed è un'ottima opportunità per capire in che direzione dobbiamo andare. È un momento molto emozionante per noi. Non è che ci abbia detto qualcosa che Miguel Oliveira o Dani Pedrosa non avrebbero detto. Ha piuttosto confermato ciò che già temevamo. Abbiamo ben chiari i punti su cui dobbiamo lavorare ed è bello averne avuto la conferma".

Il sudafricano è stato più che felice del cambiamento del format della MotoGP, che introdurrà le gare sprint in ogni Gran Premio del calendario: “Sono davvero entusiasta delle gare sprint. So di essere molto più bravo in gara rispetto alle prove, e non ero esattamente un grande fan delle FP4, quindi per me è una buona notizia avere più gare e non vedo l'ora di iniziare. Penso che sia una cosa positiva per il campionato e che lo renderà più interessante per tutti noi", ha concluso.