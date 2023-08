MotoGP | Binder: “Pecco irreale, ma proverò a metterlo in difficoltà”

La pista di casa KTM sembra proprio far bene a Brad Binder, che questa mattina ha annunciato il rinnovo con la Casa di Mattighofen fino al 2026 e ha festeggiato salendo sul secondo gradino del podio nella Sprint al Red Bull Ring. Il sudafricano scattava dalla terza casella della griglia e ha provato a vincere davanti al pubblico di casa KTM, ma non ha potuto fermare un Pecco Bagnaia inarrestabile, vincitore con distacco della gara breve.

Nei 14 giri, Binder ha provato a tenere testa al portacolori Ducati, arrendendosi poi allo strapotere del campione del mondo in carica. Per il pilota KTM è stato impossibile tenere per tutta la Sprint il passo di Bagnaia, ma la seconda posizione al traguardo è decisamente un buon risultato che infonde fiducia in vista della gara lunga di domenica.

“Devo dire soltanto complimenti a Pecco, perché oggi è stato irreale!”, esordisce Binder ai microfoni di Sky Sport. “Quando siamo passati sulla linea del traguardo del primo giro e ho visto i tempi ho detto ‘wow, veramente velocissimo’. Considerando anche quanto la pista fosse scivolosa e facesse caldo. È poi riuscito a mantenere quel passo! Io ho fatto del mio meglio per cercare di stare con lui, ce l’ho fatta per quattro o cinque giri, dopodiché non ce l’ho fatta più. È stata una buona giornata per noi, sono contento del secondo posto nella gara di casa, cerchiamo di fare ancora meglio domani”.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Dorna

Binder spiega poi cosa è mancato per essere vicini a Bagnaia e dove Pecco ha secondo lui fatto la differenza oggi: “C’è un punto particolare su cui dobbiamo lavorare, quando tiriamo su la moto e dobbiamo andare in trazione, abbiamo troppo spinning. Perdo troppi metri anche in curve brevi, cerco di chiudere il distacco in frenata, faccio del mio meglio ma a volte ci rende la vita più difficile. Pecco ha fatto una gara incredibile, con una costanza pazzesca senza commettere il minimo errore. Giù il cappello per lui, cercherò di metterlo in difficoltà domani”.

La qualità di guida di Binder non è mai stata messa in dubbio, quest’oggi si è visto pronto a dare del filo da torcere a Bagnaia, con staccate incredibili. Tuttavia, il pilota KTM rivela che quelle frenate così forti non fossero volute: “Oggi non avevo alcuna intenzione di frenare così tardi come stavo facendo, però perdevo troppo in uscita di curva e l’unico modo dove potevo recuperare un po’ era la frenata. Ho fatto il possibile, volevo davvero vincere in casa oggi, ma non ho potuto fare nulla contro questo Pecco. Tornerò ai box e cercheremo di lavorare il più possibile per presentarci in condizioni ancora migliori per la gara di domani. Se ci riusciremo, magari potremo essere ancora più competitivi”.