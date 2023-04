MotoGP | Bezzecchi: “Vorrei la Q2, ma sarà dura”

Il Gran Premio di Spagna è iniziato in maniera complicata per tutti i piloti di testa del campionato e anche il leader della classifica non è rimasto indenne. Marco Bezzecchi infatti ha faticato nel venerdì di libere a Jerez, rimanendo fuori dalla top 10 per un soffio ma è costretto a passare per la Q1.

Non un grande risultato per il portacolori Mooney VR46, che è rimasto in 12esima posizione nella classifica combinata e non ha potuto migliorare il crono della mattina. Proprio durante il turno pomeridiano infatti è stato costretto a fermare la sua Ducati in pista a causa di un problema di cui ancora non ne conosce le cause: “Vedremo cosa è successo alla mia moto, sinceramente non saprei cosa sia accaduto, io ho semplicemente tirato la frizione. Da parte mia vorrei lavorare un po’ meglio perché questa mattina non ho lavorato benissimo. Proveremo a sistemare questa cosa, perché quando hai la moto che ti dà fiducia, c’è una buona combinazione”.

Fa molta autocritica Bezzecchi al termine della prima giornata del weekend, in cui ritiene che insieme ai problemi della moto ci sia stato anche un lavoro non svolto alla perfezione. Tuttavia, in termini di passo il leader del mondiale si è sentito più a suo agio con la moto che poi è rimasta a bordo pista: "In mattinata è stata dura, perché non mi sentivo bene sulla moto e non ero abbastanza veloce. Ma questo pomeriggio ho migliorato il feeling e il passo, con le gomme soft andavo velocissimo. Sembrava una giornata normale, ma poi è subentrato un problema alla moto e ho dovuto lasciarla in pista. Ho usato l’altra moto, ma era la stessa di stamattina, che non mi dava la stessa confidenza”.

L’equilibrio di questa MotoGP pesa sui risultati della classifica dei tempi. Basta infatti molto poco per finire indietro. Bezzecchi però punta in alto e, indipendentemente dai rivali, ritiene di avere la carte in regola per essere costantemente davanti: “Non mi interessa chi c’è davanti, per me sono tutti uguali e provo a battere tutti. Vorrei andare nella Q2, ma alla fine è dura perché con il livello che c’è, è difficile fare dei tempi veloci. Il problema principale per me sono state le bandiere gialle”.