MotoGP | Bezzecchi: "Voglio lottare coi più forti su tutte le distanze"

Marco Bezzecchi e Luca Marini tornano subito in pista al Sachsenring che questa settimana ospita il GP di Germania, penultima gara della prima metà della stagione 2023. In sella alle Ducati Desmosedici GP, i piloti del Mooney VR46 Racing Team puntano al gruppo di testa sul tracciato più corto e, allo stesso tempo, eclettico del calendario.

Voglia di riscatto dopo il podio nella Sprint e una domenica piú complicata del previsto per Marco (sul podio in Moto2 nel 2020) che torna al lavoro per uno step in avanti in qualifica e per confermare la P2 nella generale (110 punti).

"Sono contento di tornare subito in pista: nonostante il piazzamento, la gara di domenica mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Mi aspettavo di più, siamo stati molto forti e costanti in tutto il weekend e volevo ripetermi anche nella gara lunga", ha detto Bezzecchi.

"Purtroppo qualcosa non ha funzionato, motivo in più per tornare subito sui dati e dare il massimo in pista. Questo tracciato è decisamente insolito, particolare, ma sono quasi sempre riuscito ad essere veloce. L’obiettivo è essere solidi da subito e puntare a lottare con i più forti su tutte le distanze", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Dorna

Ottimo quarto nella gara lunga al Mugello e in pieno recupero dall’infortunio al polso, Luca torna al Ring tedesco, dove ha centrato il primo podio nel Mondiale (Moto2, 2018), per dire la sua sfruttando anche le peculiarità di un tracciato che gira tutto nella medesima direzione (10 curve a sinistra e solo tre a destra).

"Considerata la mia attuale condizione fisica, la pista del Sachsenring è fantastica! Ironia a parte, in tutto il tracciato c’è una sola frenata a destra. Un toccasana per il polso perché significa avere molti spot per recuperare durante il giro", ha scherzato Marini.

"Ho sfruttato al massimo questi giorni per recuperare, l’obiettivo è arrivare a venerdì al 100% con terapia e fisio. Il vero problema non è tanto il dolore quanto non avere la forza necessaria per gestire la moto. Certo, il momento è molto positivo e questo mi darà una motivazione in più per tenere duro e dare il massimo per avvicinarmi sempre più al podio", ha concluso.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images