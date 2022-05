MotoGP | Bezzecchi: "Vi racconto dove Bagnaia ha fatto la differenza"

Marco Bezzecchi ha regalato un altro risultato di spicco al team Mooney VR46 di MotoGP grazie all'ottavo posto ottenuto nelle Qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP andate in scena questo pomeriggio all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera.

Sul tracciato andaluso, il rookie romagnolo ha prima passato la Q1 con brivido finale, cadendo a tempo ormai ottenuto. In Q2, invece, ha potuto sfruttare una sola gomma da tempo, cogliendo però la terza fila.

Marco, ottavo posto in qualifica a Jerez. Si contento?

"Sono molto contento. Sia nel ritmo nelle Libere 4 che nel giro secco. E' stata una giornata positiva. In Q1 me la stavo facendo sotto perché secondo me è quasi più difficile della Q2 perché ci sono solo 2 posti disponibili. Era tosta. Però per fortuna sono riuscito a passare. Poi in Q2 con una gomma sola ho fatto più fatica. Io di solito vado meglio con la seconda gomma, non riesco ancora a fare il tempo subito, con la prima gomma. Quindi in qualifica non ho fatto un giro perfetto, ho sempre tenuto un po' di margine in staccata e ora come ora la staccata in MotoGP è fondamentale. Però sono molto contento".

La caduta alla fine della Q1 ti ha condizionato?

"La caduta a fine Q1 è colpa mia perché mi sono dimenticato di togliere l'abbassatore. Perché dovevo passare Dovi, mi sono scordato di toglierlo e quando mi sono ricordato di farlo, ormai, era troppo tardi e sono caduto. Non l'ho fatto perché ero troppo impiccato".

Hai detto che la partenza è spesso stata il tuo tallone d'Achille in questo avvio di stagione. Ci state lavorando?

"Sulla partenza ci stiamo lavorando. Siamo stati fortunati perché qui, rispetto a Portimao, ci sono 2 posti per provarle e quindi ne ho potute fare 2 a turno. Stiamo guardando come fare meglio da zero a 150 km/h, perché lo scatto non è mai malvagio, ma poi faccio fatica a modulare la frizione, in quel punto sono ancora in difficoltà".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hai mostrato di avere un passo buono. Pensi di poter stare nel secondo gruppo, quello dietro ai migliori?

"Sarebbe bellissimo essere dietro ai migliori. Qui abbiamo lavorato bene e il passo non è male. Non ho ancora guardato bene tutti i tempi, però di base giro 1'37" alto. Secondo me, se parto bene e sarà la parte cruciale, posso fare abbastanza bene".

Hai potuto fare i test a Jerez. Ti è servito?

"Sicuramente fare i test è stato figo perché non ho avuto un primo impatto come nelle altre piste. Qualcosa mi ricordavo e sicuramente ha aiutato".

Cosa pensi del giro con cui Bagnaia ha ottenuto la pole oggi?

"Ero dietro a Bagnaia quando ha fatto il giro della pole e posso dire che mi sembrava di essere lento, di andare piano in confronto a lui. Sto facendo un giro orrendo, pensavo. Io ho fatto 1'37"2 e mi ha dato una vita come distacco. Poi però ho capito che è stato lui a fare un grande giro. Secondo me quando Pecco è in forma è davvero difficile da battere. Poi in Ducati ufficiale hanno lavorato molto bene e spero che con la spalla Pecco possa tenere botta".

Dove ha fatto la differenza Bagnaia?

"Dove faceva la differenza Pecco? Nel bracking entry. Tutto lì. E' sempre lì. In trazione con queste moto guadagni, ma non tanto. Non si riesce sempre a sfruttare bene tutti i cavalli che hai. Mentre se entri bene, forte e rimani alla corda fai la differenza. E lui ha fatto un giro tutto così".

Pensi che la Ducati Desmosedici GP22 abbia ormai superato le prestazioni della GP21?

"Ora secondo me le Desmosedici GP22 di motore sono un pelo più forti delle GP21, bisogna però vedere come andrà la gara con l'impennata. Io sento Marini che si lamenta spesso dell'impennata. Secondo me la moto ha un gran potenziale e spero onestamente che siano arrivati al punto di scavalcare la GP21".