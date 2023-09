MotoGP | Bezzecchi: “Titolo? Io zero pressione, mettetela a Pecco!”

Sembrava impossibile resistere 27 giri nelle condizioni fisiche in cui Marco Bezzecchi si era presentato a Misano, eppure nella gara di domenica il portacolori Mooney ha incantato e dato spettacolo con una prestazione solida che è andata oltre il dolore. Il pilota di Viserba si è piegato solo a un Jorge Martin perfetto, chiudendo la gara in seconda posizione e guardando dall’alto lo splendido pubblico che ha invaso il circuito di Misano al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Indubbiamente la gara non è stata semplice, un paio di sorpassi e tanta, tantissima strategia hanno caratterizzato lo show che hanno regalato i primi tre. Martin, scattato dalla pole, non ha mai ceduto il comando ma è stato insidiato sia da Bez che da Pecco Bagnaia, terzo al traguardo dopo aver subìto un sorpasso dal compagno di marca che lo ha relegato in terza posizione.

Al termine di una gara sofferta, i due italiani hanno anche messo in scena un siparietto divertente in conferenza stampa, un botta e risposta tra amici che si punzecchiano. Spiegando il suo casco, Bezzecchi ha sostenuto con grande convinzione che fosse più bello di quello di Bagnaia, il quale si è difeso. “Parli sempre!”, ha risposto Bez ridendo. Pronta è arrivata un’altra risposta da Pecco, che ha voluto riportare l’attenzione sulla pista: “Sì, ma ti ho sorpassato all’esterno due volte questo weekend!”. Ad avere la meglio è stato però il pilota Mooney, che ha chiosato: “Chi ha finito terzo in questa gara? Tu hai fatto terzo, no?”.

Proprio così, Bezzecchi ha avuto la meglio in tutti i sensi, ma i risultati di entrambi non erano così scontati, viste le condizioni fisiche: “Dopo la caduta a Barcellona, era dura venire qua e aspettarsi tanto, ma a casa ho provato a recuperare al meglio che potessi. Ho dato tutto per regalare uno spettacolo bello e una vittoria ai miei fan, ma Jorge è stato fantastico e io ho fatto il massimo che potessi. Quindi devo essere molto contento e orgoglioso di quanto fatto fino ad ora”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gara di strategia, appunto, quella odierna. A differenza dell’all-in della Sprint, bisognava conservare le energie, ma il dolore alla mano si è presentato: “Mi aspettavo di faticare prima con la mano, ma il dolore è arrivato un po’ più tardi. Ora però la mano mi fa abbastanza male, adesso poi stanno calando l’antidolorifico e l’adrenalina. Sto iniziando un po’ a soffrire come ieri, però il lavoro è andato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi ora possiamo anche soffrire. Comunque, due podi e una prima fila…possiamo essere contenti”.

“A un certo punto della gara ho iniziato a faticare con la pressione anteriore, ho passato Pecco una volta, ma poi ho frenato troppo forte e ho faticato a fermare la moto”, prosegue Bezzecchi analizzando la gara. “Stare molto tempo dietro di loro ha fatto sì che la moto diventasse molto fisica e quindi ho iniziato a guidare più con il mio corpo. Lì ho iniziato a soffrire e mi sono detto ‘ora devi passare Pecco’. Perché altrimenti avrei avuto problemi, poi Pedrosa si stava avvicinando. Sono riuscito a passare Pecco, lui è crollato un po’ e con l’aria fresca almeno la moto migliorava anche se il dolore era molto. Sapevo che avrei sofferto, ma sono scappato. Arrivare a Jorge però era troppo difficile”.

Al termine di una gara studiata e sofferta, è arrivata la ricompensa per Bezzecchi, che ha potuto farsi acclamare dal proprio pubblico: “È la prima volta che faccio un podio in MotoGP a casa, non nella Sprint intendo. Non è una vittoria, ma qui a casa il rettilineo pieno di gente…io non mi aspettavo di vedere una folla così grande che urlava il mio nome e quello di Pecco. Hanno tifato anche Jorge perché è stato bravissimo e si meritava gli applausi di tutti. Comunque, è innegabile che hanno fatto più casino per noi italiani perché siamo in Italia, è stato emozionante e molto bello”.

Ora Bez si presenta alla prossima gara in terza posizione nel campionato, alle spalle di Bagnaia e Martin. Ma il pilota del team di Valentino Rossi sostiene di essere quello che fra i tre ha meno pressione di tutti: “Jorge è bravissimo, anche Pecco. Martin questo weekend ha davvero fatto la differenza, è uno dei favoriti al titolo insieme a Pecco, ma io cercherò di rompergli le scatole il più possibile. Non ho grandi aspettative, ma lotto fino a che riesco. Io sono quello che ha meno pressione di tutti, bisogna iniziare a mettere più pressione a loro. Anche voi giornalisti, iniziate a spingere con le domande, che state spingendo solo a me! Rompete un po’ le scatole, è il vostro lavoro!” (ride, ndr).

Prossimo appuntamento: India. La MotoGP arriva su una pista nuova per tutti e che ha suscitato non poche preoccupazioni tra i piloti. Tuttavia, Bez non si mostra così angosciato e preferisce attendere di arrivare al Buddh: “Noi in Safety Commission abbiamo un po’ parlato, abbiamo guardato qualche video della pista per le condizioni della sicurezza. La pista sembra bella, ovviamente ci sono ancora tanti lavori da fare, ma io sono curioso, è un tracciato nuovo ed è sempre bello andare su una pista nuova. Non sarà semplice, però siam tutti sulla stessa barca, cercheremo tutti di fare il massimo. Io darò tutto me stesso come faccio sempre sperando di divertirmi e di fare una bella gara”.