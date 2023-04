MotoGP | Bezzecchi: "Solo a casa ho realizzato di aver vinto"

Una settimana per metabolizzare il sogno argentino per il Mooney VR46 Racing Team ed è tempo di tornare al lavoro per Marco Bezzecchi e Luca Marini al COTA (Circuit of the Americas), dove questo fine settimana si corre la terza gara della stagione della MotoGP. Un weekend speciale per la squadra di Tavullia, leader provvisoria sia nella classifica piloti che in quella team.

Prima vittoria in carriera in MotoGP a Rio Hondo per Marco che scenderà in pista venerdì nelle libere, in sella alla Ducati Desmosedici GP, da leader nella generale con 50 punti (tre podi in due GP, ndr). Un weekend particolarmente impegnativo alle porte, anche dal punto di vista fisico, su uno dei tracciati più tecnici dell'intero calendario della MotoGP.

"Ho realizzato davvero cosa è successo in Argentina solo una volta tornato a casa. La vittoria e la P1 in Campionato. Siamo alla terza gara, è ancora prestissimo, ma è una bella sensazione in ogni caso. Mi sono goduto il momento, la scorsa settimana abbiamo festeggiato, ma adesso torniamo al lavoro motivati ancora di più a fare bene", ha detto Bezzecchi.

"Austin è un GP difficile da sempre, già con il vecchio format. Dal punto di vista fisico è forse la gara più impegnativa del calendario, in più è un tracciato estremamente tecnico. Affrontiamo al meglio delle nostre possibilità il weekend, ho sempre avuto buone sensazioni alla guida e sfruttiamo al massimo questo fattore per tenere il passo dei più forti già da venerdì", ha aggiunto.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Primato anche tra i Team - 65 punti - grazie al doppio podio nella Sprint in Argentina con Luca nella scia del gruppo di testa e motivato a riconfermarsi tra i piú veloci e competitivi non solo nella gara di sabato ma anche sulla distanza lunga.

"Austin è forse la gara più impegnativa dell'anno: un tracciato molto difficile, tecnico e complicato da gestire fisicamente. Sarà stressante per tutti, non solo per me, sarà cruciale lavorare meglio degli altri e partire bene da venerdì. Comprendere i reali valori in campo perché, con il nuovo format, tutto è cambiato, soprattutto sulle piste su cui non abbiamo avuto occasione di girare nella off season. L’obiettivo è centrare subito la Q2 per essere più tranquilli nella gestione dell’intero weekend e fare una buona qualifica, fondamentale per entrambe le distanze di gara", ha concluso Marini.