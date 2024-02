MotoGP | Bezzecchi: "Rispetto alla Malesia abbiamo fatto uno step grande"

Marco Bezzecchi ha chiuso la due giorni di test in Qatar al decimo posto. Un risultato che però non sembra rendere merito al passo avanti che il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha fatto con la ricerca del feeling con la sua Ducati Desmosedici GP23. Se è vero che si tratta della moto campione in carica con Pecco Bagnaia, lo è altrettanto che ha caratteristiche diverse dalla GP22 con cui ha fatto faville lo scorso anno il riminese, ottenendo tre vittorie e chiudendo il Mondiale al terzo posto.

"Bez" è arrivato alla conclusione del pre-campionato con buone sensazioni per quanto riguarda il passo gara, anche se le nuovissime GP24 sembrano avere un po' di margine anche su questo fronte. Deve lavorare soprattutto sul time attack invece, perché è quello che per il momento lo tiene distante dalla parte alta della classifica.

"Il bilancio è positivo. Sono contento di questi due giorni, perché rispetto alla Malesia abbiamo fatto uno step in avanti abbastanza grande. Non sono soddisfattissimo del time attack, perché vedo che ancora non riesco a sfruttare al massimo le potenzialità della moto. Però come passo non sono lontanissimo, anche se Bagnaia, Bastianini e Martin sono stati molto veloci. Dietro di loro però penso che siamo tutti un po' più vicini, quindi sono abbastanza soddisfatto", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco poi ha proseguito sottolineando l'importanza di migliorare sul giro secco, perché la posizione di partenza è diventata un aspetto fondamentale nella MotoGP odierna. Ma sembra anche avere un'idea abbastanza chiara di quale sia l'area su cui si deve concentrate per fare l'ultimo step.

"Dobbiamo assolutamente fare qualcosa, perché il time attack è importantissimo. Bisogna conoscere un po' meglio la moto e quello viene solo con un po' di tempo. Ma dobbiamo anche riuscire a farla girare un po' meglio, perché la moto ha più grip rispetto a quella dell'anno scorso, ma tendo a faticare a farla girare soprattutto nel veloce. Questo mi condiziona un po', perché non riesco a sfruttare la gomma nuova, ma sicuramente troveremo qualcosa di positivo per il weekend di gara", ha concluso l'italiano.