MotoGP | Bezzecchi: “Rinnovo di un anno? Nel 2025 più moto factory libere”

Uno dei grandi protagonisti della stagione e del mercato è sicuramente Marco Bezzecchi. Il romagnolo arriva a Barcellona fresco di rinnovo con il team Mooney VR46 dopo una dura scelta che lo vedeva diviso tra la squadra di Valentino Rossi e la Ducati ufficiale del team Pramac. Alla fine ha vinto il cuore e Bez ha scelto di rimanere nella struttura che in questo 2023 gli sta dando molte soddisfazioni.

In Austria, Bezzecchi aveva rivelato che il proprio futuro sarebbe stato ufficializzato in breve tempo, così al Gran Premio di Catalogna si arriva con i giochi fatti e nel giovedì del Montmelo racconta la scelta difficile che ha dovuto compiere: “Non è stata una decisione facile, sicuramente, perché quando c’è la possibilità di avere una moto factory, è da prendere in considerazione perché è interessante. Ma onestamente, dal mio punto di vista, l’aspetto umano del team è importante perché sono riuscito, nel corso degli anni, a costruire un rapporto molto saldo con i ragazzi del team. Quindi è molto importante per arrivare a queste performance”.

“Non ero sicuro di poter essere in grado di costruire un rapporto così con un nuovo team in poco tempo, ovviamente, perché ora in MotoGP bisogna avere una performance altissima fin dall’inizio o comunque raggiungerla molto velocemente. Quindi è stato un po’ più semplice prendere la decisione di rimanere con questo team. Vedere anche che Valentino fosse così interessato a me e mi spingesse a restare è stato molto importante. Sai, alla fine Vale è Vale, ha creduto in me da sempre e non sarei arrivato a questo punto senza questo team, questo è il motivo per cui ho scelto di restare”, prosegue Bez.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Alessio Salucci, Team Director Photo by: Media VR46

Il portacolori Mooney VR46 dunque dice di no a una delle moto più ambite della griglia e sceglie di proseguire con una moto non ufficiale, ma sapendo di avere il pieno supporto dalla fabbrica: “Non è stato facile, però Ducati ci sostiene sempre nel modo migliore che può. Certo, non abbiamo la moto più nuova ma abbiamo il loro supporto e questo è davvero bello, perché cercano sempre di aiutarci, di darci dei consigli e di lavorare con noi fino all’ultimo minuto prima della gara affinché possiamo avere la miglior performance”.

Tuttavia, il sogno della moto ufficiale è sempre presente e in questo senso Bezzecchi mostra una certa lungimiranza. C’era infatti l’opzione di rinnovo per due anni, ma il romagnolo ha scelto di rinnovare per un solo anno: “Quando ho parlato con Vale e Uccio per il contratto, avevamo la possibilità di firmare un biennale. Ma io ho deciso di firmare per un anno solo, anche perché magari ci saranno molti posti factory disponibili fra un anno. Ovviamente, l’obiettivo di ogni pilota in MotoGP è quello di guidare una moto factory, e per me è la stessa cosa. Per questo abbiamo scelto di andare su un rinnovo annuale”.

Attualmente terzo in campionato a 68 punti di distacco dal leader Pecco Bagnaia, Bezzecchi è uno dei contendenti al titolo e tra i favoriti per la vittoria di domenica a Barcellona: “Io vorrei essere competitivo su questa pista che mi piace molto. Purtroppo l’anno scorso sono caduto, ero abbastanza competitivo, però ho commesso un errore. Quest’anno spero di continuare come ho fatto in Austria, spero di godermi anche la moto e finalmente domani saremo in sella, sarà sicuramente più facile”.

La pioggia potrebbe però rovinare i piani: “Non ho mai girato sul bagnato a Barcellona, ma sembra un po’ come l’Argentina, dove sull’asciutto non c’è un buon grip ma sul bagnato è stato fantastico, magari succederà la stessa cosa qui!”.