MotoGP | Bezzecchi resta con Mooney VR46 per il 2023

Nella sua stagione di debutto si sta comportando più che bene, ottenendo risultati di rilievo e con un podio all’attivo: Marco Bezzecchi in questa prima parte di 2022 in MotoGP ha guadagnato la fiducia del team Mooney VR46, che oggi ha ufficializzato il rinnovo del pilota.

Bezzecchi e Mooney rivelano oggi che il contratto firmato lo scorso anno fosse biennale, ma è con grande entusiasmo che rendono ufficiale la rinnovata fiducia anche per la prossima stagione. La notizia che ci fossero delle novità aleggiava già a Misano, quando in occasione dei test si era parlato di futuro imminente.

Oggi arriva la conferma del proseguimento del rapporto tra il pilota romagnolo e la squadra di Valentino Rossi, che conterà sulla stessa line-up di quest’anno lavorando sulla continuità per proseguire con il buon lavoro fatto fino ad ora.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

“Sono molto contento di poter confermare e annunciare, allo stesso tempo, che il contratto firmato lo scorso autunno era strutturato su due stagioni e che nel 2023 continuerò a correre per il Mooney VR46 Racing Team in sella a Ducati! Sono molto orgoglioso di poter indossare e rappresentare i colori della famiglia VR46, di Vale e della VR46 Riders Academy che da sempre mi sostengono insieme a tutti i partner della squadra e personali”.

“Abbiamo iniziato con un Team di lavoro completamente nuovo, rookie in tutti i sensi, con molti tecnici dalla Moto2, altri con nuovi ruoli, e siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad ora in questa stagione. Rimaniamo concentrati sul 2022, chiudiamo al meglio questo primo anno in MotoGP prima di affrontare la nuova stagione”, conclude Bezzecchi.