MotoGP | Bezzecchi: “Pressione? La vera lotta è tra Pecco e Martin”

Il Gran Premio del Giappone è uno dei più attesi per Marco Bezzecchi, che ricorda per il primo podio mondiale conquistato nel 2017, quando correva in Moto3. Lo scorso anno, al debutto in MotoGP, ha ottenuto la top 10 ma quest’anno si presenta da terzo in campionato e grande contendente per il titolo. Una grande crescita, quella del portacolori Mooney VR46, che lo porta ad essere uno dei grandi favoriti per il mondiale.

A conferma di ciò, c’è la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa al Buddh, Bezzecchi è il primo vincitore della storia del Gran Premio dell’India e si presenta a Motegi con molta carica, sulla scia del solido weekend (il cui unico inciampo è stato l’incidente con Luca Marini nella Sprint, a cui poi ha fatto seguito una meravigliosa rimonta): “Lo scorso weekend in India è stato molto positivo, e arrivare qui con questo feeling ottimo è molto buono. Motegi è una pista che mi piace molto, per me è speciale perché qui ho ottenuto il mio primo podio nel mondiale. Mi piace sempre venire qui e correrci qui con la MotoGP è fantastico. Non vedo l’ora di girarci di nuovo dopo lo scorso anno, che non è andato troppo male. Vediamo cosa riusciamo a ottenere”.

Tanti passi avanti in poco tempo per Bez, che rivela il suo segreto: lo studio. Già, perché il campion del mondo in carica è proprio all’interno della sua squadra e studiare le mosse di Bagnaia e dei piloti più esperti l’ha aiutato a migliorare la staccata, area in cui fino a poco tempo fa aveva delle lacune: “Ho studiato Pecco, Jorge e i piloti Ducati dalla prima volta che ho guidato la MotoGP. Per me è stato lo step più duro da fare, ho ancora passi da fare per essere costantemente forte in frenata, ho ancora delle piste in cui vado forte e altre in cui fatico di più. Ma in generale nello stile di guida e nel setting della moto su cui Matteo ha fatto un gran lavoro, mi sento a mio agio e posso spingere molto in frenata”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Bezzecchi dispone della specifica 2022 della Desmosedici, per questo non può usufruire delle novità che invece sono arrivate ai piloti ufficiali, come il nuovo dispositivo di partenza che ha reso la GP23 un fulmine allo spegnersi del semaforo: “L’ho chiesto ovviamente! (ride, ndr). Penso che il sostegno che viene da Ducati sia fantastico, mi aiutano quando possono, ma non ho il pacchetto factory, quindi è normale che io abbia qualcosa di meno rispetto agli ufficiali”.

Il Gran Premio del Giappone vede i primi tre della classifica decisamente più vicini di quanto ci si aspettasse. Bagnaia arriva a Motegi da leader, ma Martin lo tallona con soli 13 punti di distacco. Più staccato è Bezzecchi, che però è rientrato prepotentemente in lotta recuperando terreno e arrivando a -44 dal connazionale. Questo però non sta mettendo ansia o pressione al pilota del team Mooney VR46, che affronta quest’ultima parte di stagione con tranquillità.

“Sono rilassato perché al momento la vera lotta è tra Pecco e Martin. Io sono sempre vicino a loro, ma non vicino abbastanza. Ovviamente, se riuscirò a essere così vicino fino alla fine darò il meglio per lottare, è normale. Mentirei se dicessi di no, ma al momento voglio solo godermi le gare weekend dopo weekend, provare a stare vicino a loro ogni fine settimana e poi vedremo”, sostiene nella conferenza stampa del giovedì di Motegi.

Tuttavia, qualcuno ha scommesso su Bezzecchi. Non si vede da molto in azione, però ha sempre un occhio speciale sui piloti. Parliamo di Cal Crutchlow, che questo fine settimana disputa il Gran Premio del Giappone come wild card e sostiene di aver puntato dei soldi sul portacolori Mooney VR46. Nel venirlo a sapere, Bez non si fa trovare impreparato: “Sono contento, ma vorrei condividere i soldi se vinco!”.