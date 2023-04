MotoGP | Bezzecchi: “Per Jerez ho guardato cosa ha fatto Pecco”

Se qualcuno avesse detto a Marco Bezzecchi che sarebbe arrivato alla quarta gara della stagione da leader del mondiale MotoGP, molto probabilmente non ci avrebbe creduto. Eppure il portacolori Mooney VR46 si presenta al Gran Premio di Jerez da capoclassifica, con 64 punti e un gran risultato anche nella classifica team, che grazie al compagno di squadra Luca Marini, comanda con 102 punti.

Il weekend di Austin non è stato certo tra i più soddisfacenti per il leader del mondiale, che però è riuscito comunque a mantenere il primato nonostante le difficoltà: “In Texas non è stato semplice per me, ho avuto un po’ di problemi il venerdì e sono rimasto fuori dalla Q2. Sono passato per la Q1, ma sono stato in grado di riprendermi e di portare a casa un risultato decente. Certo, non è stata la gara migliore nella mia carriera, ma nemmeno la peggiore. Alla fine ho portato a casa dei punti, anche se ho avuto qualche difficoltà. Ma era importante fare meglio dell’anno scorso, cosa che ho fatto, quindi va benissimo”.

La pista di Jerez ben si adatta alle caratteristiche di Bezzecchi, che qui ha conquistato il podio in ogni classe minore. Il leader di campionato vuole continuare su questa linea positiva: “Sinceramente non so cosa aspettarmi, però Jerez è una pista che mi piace molto. Anche l’atmosfera e il meteo sono sempre molto belli, quindi non vedo l’ora di correre qui con questa nuova moto con cui non ho ancora girato su questa pista. Mi sono studiato le prestazioni di Pecco e i suoi giri dell’anno scorso, così come quella degli altri piloti Ducati, non vedo l’ora”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Bob Meyer

“Stiamo facendo un ottimo lavoro! È molto bello e al momento va tutto bene. La mia squadra, i miei tecnici, stanno facendo tantissimi sforzi in tutto. Ma anche Valentino e tutti i ragazzi dell’Academy stanno lavorando molto. C’è una tendenza positiva, quindi vogliamo continuare così, portando anche a casa delle buone gare”, prosegue Bezzecchi parlando durante la conferenza del Gran Premio di Spagna.

Proprio a Jerez si vedrà per la prima volta quest’anno Valentino Rossi, che torna alle due ruote e guarderà con occhio vigile le imprese della sua Academy: “Sono contento che Vale possa tornare questo fine settimana. Ci può aiutare in tantissimi modi, non posso dirvi come, ma ha tutta l’esperienza del mondo, perciò può capire molte cose rispetto a come ci stiamo comportando in pista. Ci può dare consigli sulla guida, sull’approccio alle sessioni e alle gare”.

Nei giorni scorsi ha tenuto banco la questione gomme, con le pressioni che già lo scorso anno erano state al centro di numerose polemiche. La regola, che inizialmente doveva entrare in vigore a Jerez, è stata posticipata per il Mugello. Bezzecchi è abbastanza deciso sull’opinione a riguardo: “Preferirei non averla, perché a volte è troppo difficile. Ad esempio a volte possiamo avere problemi di pressione con queste temperature”.