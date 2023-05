MotoGP | Bezzecchi: "Partire meglio la chiave. Grazie a Gigi per l'aiuto"

Il nome di Marco Bezzecchi resterà indissolubilmente legato alla storia del Mondiale, perché è stato lui a vincere il 1000esimo Gran Premio della storia a Le Mans. Il suo secondo successo in carriera in MotoGP ha un grande peso anche nella corsa al titolo, visto che quando siamo arrivati ad un quarto di campionato il portacolori della Mooney VR46 si è riportato ad un solo punto dal leader Pecco Bagnaia.

Una vittoria che ha dimostrato una volta di più che il riminese è pronto per diventare un big della classe regina, perché lo ha ottenuto in maniera veramente perentoria, con un ritmo insostenibile per il resto del gruppo. Proprio come era già accaduto in occasione del suo primo trionfo in Argentina. E secondo lui la chiave è stata riuscire a fare una bella partenza, stando subito così nelle posizioni di vertice. Uno step per il quale ha ringraziato l'aiuto ricevuto da Gigi Dall'Igna e da Valentino Rossi.

"Oggi sono solo partito meglio e sono riuscito finalmente ad essere in una posizione decente nei primi giri, poi la gara è cambiata molto. Sono contentissimo, perché su questa cosa abbiamo faticato molto fino a ieri, quindi devo ringraziare Gigi, che mi ha dato una mano, e anche Vale, che lo ha fatto da casa. Ci siamo scritti per cercare di migliorare in tutti i modi la partenza, che oggi è andata bene. Poi il ritmo oggi era veramente buono e sono veramente contento", ha spiegato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Poi ha proseguito la sua analisi commentando il ritmo che ha tenuto nella seconda parte di gara, quando ha fatto il vuoto alle sue spalle: "Il passo è stato veramente buono. Venerdì era stato altrettanto buono, ma forse oggi è andata anche un po' meglio. Giro dopo giro mi sentivo sempre più a mio agio con la moto, quindi ho cercato di continuare a spingere fino alla fine e per fortuna è andata bene".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nelle prime fasi della gara ha ricevuto anche una penalizzazione, dovendo restituire un posizione per aver forzato Marc Marquez fuori dalla pista alla curva 8. Marco ha ammesso la sua colpa, rivelando anche la strategia che ha adottato quando è stato il momento di scontare la penalità.

"Sono entrato effettivamente un po' troppo generoso con Marc, quindi la penalità ci stava. Quando ho visto che dovevo ridare la posizione, ho cercato di rimanere tranquillo perché sapevo di essere veloce. Appena ho fatto passare Martin, ho cercato subito di rimettermi davanti e per fortuna ci sono riuscito".

Quando poi gli è stato chiesto di approfondire il tema dell'aiuto ricevuto da Dall'Igna, ha aggiunto: "Diciamo che Gigi e i ragazzi della Ducati mi danno veramente un grandissimo aiuto. Sono sempre molto partecipi a tutte le decisioni che prendiamo nel nostro team. Ieri ho faticato un po' e Gigi ha avuto una parola in più per me, che è stata d'aiuto. Abbiamo lavorato insieme fino a stamattina per questa cosa, quindi lo ringrazio veramente col cuore".

L'altra bella notizia di giornata però è che finalmente potrà tagliarsi quei baffi che iniziava ad odiare. Dopo la vittoria di Termas aveva infatti scommesso con il suo team che li avrebbe tenuti fino a quando non ne sarebbe arrivata un'altra: "Siamo carichi come le bestie finalmente. Io me li taglio anche da solo, non mi interessa chi me li taglia, l'importante è toglierli", ha concluso con un sorriso.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images